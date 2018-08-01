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حكم جديد بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 15:24 حكم جديد بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر | دولي
حكم جديد بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر
قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بحكم جديد بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومجموعة من قادة الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث البحر الأعظم''.

شوف تيفي

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بحكم جديد بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ومجموعة من قادة الجماعة في القضية المعروفة إعلاميا ب''أحداث البحر الأعظم''.

ويواجه بديع وعدد من قادة الجماعة التي صنفتها السلطات المصرية ''تنظيما إرهابيا'' مع نهاية 2013، أحكاما نهائية بالسجن المؤبد في قضايا مختلفة.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود إن محكمة جنايات القاهرة حكمت بالسجن لمدة 25 عاما على بديع واربعة من قادة الجماعة هم محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي والحسيني عنتر، وأضاف ''سنطعن في الأحكام خلال 60 يوما''، كما قضت المحكمة بالسجن على أربعة آخرين لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2013 أثناء قيام قادة وأعضاء الجماعة بمسيرة في الجيزة غرب القاهرة، ضد قرار إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب تظاهرات حاشدة ضده.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم ''التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين فضلا عن حيازة أسلحة نارية''.

وكانت محكمة مصرية قد نظرت في القضية ذاتها في سبتمبر 2014 وقضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة في 2015.

 

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شوف تيفي المغرب الجماعة السلطات المصرية الأحكام المؤبد

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