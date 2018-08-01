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حصري..الفنان سعيد باي ينجو من الموت بالرباط.. وجاره يتعرض لطعنات خطيرة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 14:49 حصري..الفنان سعيد باي ينجو من الموت بالرباط.. وجاره يتعرض لطعنات خطيرة | ثقافة و فنون
حصري..الفنان سعيد باي ينجو من الموت بالرباط.. وجاره يتعرض لطعنات خطيرة
علمت ''سوف تيفي'' أن شخصا يعمل كبائع خضر، حاول قبل أيام اقتحام شقة الفنان المغربي سعيد باي المتواجدة بعمارة سكنية بالعاصمة الرباط، من أجل تصفيته، ما جعل أحد جيران الفنان يتدخل لنهي هذا الشخص عن إثارة

''شوف تيفي''

علمت ''سوف تيفي'' أن شخصا يعمل كبائع خضر، حاول قبل أيام اقتحام شقة الفنان المغربي سعيد باي المتواجدة بعمارة سكنية بالعاصمة الرباط، من أجل تصفيته، ما جعل أحد جيران الفنان يتدخل لنهي هذا الشخص عن إثارة الفوضى داخل العمارة، قبل أن تتطور الأمور حيث دخل في ملاسنات مع المشتبه به، انتهت بتعرضه لطعنات في مناطق مختلفة من جسده.

وأوضح الضحية لـ ''شوف تيفي'' أنه تفاجأ بمحاولة شخص اقتحام منزل الفنان المغربي سعيد باي لتصفيته بسبب حسابات بينهما، وخلال محاولته تهدئة هذا الشخص، قام هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات الغائرة له.

وأشار المتحدث إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يضع شكاية لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعيد باي بائع خضر الفنان المغربي

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