مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لمدينة تيزنيت يوم أمس شخصا خمسينيا، وذلك إثر مداهمة مزرعة بحي ''دو تركا'' بمدينة تيزنيت وضبطه متلبسا بممارسة الجنس على طفل صغير يبلغ من العمر 13 سنة.

شوف تيفي:تيزنيت

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لمدينة تيزنيت يوم أمس شخصا خمسينيا، وذلك إثر مداهمة مزرعة بحي ''دو تركا'' بمدينة تيزنيت وضبطه متلبسا بممارسة الجنس على طفل صغير يبلغ من العمر 13 سنة.

وأكدت مصادر ل''شوف تيفي''، أن العملية تمت بشكل سري، بعدما توصلت العناصر الأمنية لمنطقة تيزنيت بإخبارية، تفيد بتواجد شخص في عقده الخامس رفقة طفل صغير داخل مزرعة، ويستغله جنسيا لمدة طويلة، بعدما قام بتشغيله لديه بالمزرعة.

وبناء على هذه الاخبارية، انتقلت فرقة خاصة من رجال الأمن لعين المكان، وأخضعت الضيعة الفلاحية للمراقبة لبضع ساعات، قبل أن تقوم بمداهمتها بأمر من النيابة العامة المختصة، وضبطت بداخلها شخصا خمسينيا، وهو بصدد ممارسة الجنس على طفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم توقيف المشتبه به واقتيد نحو المصلحة الإقليمية للأمن من أجل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات المنسوب له في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.