 مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قراصنة الإنترنيت يهددون مستخدمي المواقع الإباحية بفضحهم ونشر أسمائهم وتواريخ ولوجهم لها | نت 2.0

قراصنة الإنترنيت يهددون مستخدمي المواقع الإباحية بفضحهم ونشر أسمائهم وتواريخ ولوجهم لها

غــــريب وبالفيــديو .. مــريدو الزاوية الكركرية ينطلقون من فــاس في سياحة مشيا على الأقدام .. شوفو شنو دارو | مجتمع

غــــريب وبالفيــديو .. مــريدو الزاوية الكركرية ينطلقون من فــاس في سياحة مشيا على الأقدام ..

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة

مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء | مجتمع

مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للبرازيلي كوتينهو لاعب برشلونة بطنجة قبل مباراة السوبر | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للبرازيلي كوتينهو لاعب برشلونة بطنجة قبل مباراة السوبر

حكم جديد بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر | دولي

حكم جديد بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر

حصري..الفنان سعيد باي ينجو من الموت بالرباط.. وجاره يتعرض لطعنات خطيرة | ثقافة و فنون

حصري..الفنان سعيد باي ينجو من الموت بالرباط.. وجاره يتعرض لطعنات خطيرة

مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير | حوادث و حقوق

مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير

تشالنج وتحدي مغربي جديد كلنا رجال النظافة يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين | مجتمع

تشالنج وتحدي مغربي جديد ''كلنا رجال النظافة'' يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 14:46 مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير | حوادث و حقوق
مداهمة مزرعة بتيزنيت تسفر عن توقيف خمسيني متلبس بممارسة الجنس على طفل صغير
أوقفت عناصر الشرطة القضائية لمدينة تيزنيت يوم أمس شخصا خمسينيا، وذلك إثر مداهمة مزرعة بحي ''دو تركا'' بمدينة تيزنيت وضبطه متلبسا بممارسة الجنس على طفل صغير يبلغ من العمر 13 سنة.

شوف تيفي:تيزنيت

أوقفت عناصر الشرطة القضائية لمدينة تيزنيت يوم أمس شخصا خمسينيا، وذلك إثر مداهمة مزرعة بحي ''دو تركا'' بمدينة تيزنيت وضبطه متلبسا بممارسة الجنس على طفل صغير يبلغ من العمر 13 سنة.

وأكدت مصادر ل''شوف تيفي''، أن العملية تمت بشكل سري، بعدما توصلت العناصر الأمنية لمنطقة تيزنيت بإخبارية، تفيد بتواجد شخص في عقده الخامس رفقة طفل صغير داخل مزرعة، ويستغله جنسيا لمدة طويلة، بعدما قام بتشغيله لديه بالمزرعة.

وبناء على هذه الاخبارية، انتقلت فرقة خاصة من رجال الأمن لعين المكان، وأخضعت الضيعة الفلاحية للمراقبة لبضع ساعات، قبل أن تقوم بمداهمتها بأمر من النيابة العامة المختصة، وضبطت بداخلها شخصا خمسينيا، وهو بصدد ممارسة الجنس على طفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم توقيف المشتبه به واقتيد نحو المصلحة الإقليمية للأمن من أجل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية، وتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات المنسوب له في انتظار تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت توقيف خمسيني ممارسة الجنس استغلال طفل 13 سنة داخل مزرعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو | حوادث و حقوق

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو

فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور

حوادث سير خطيرة في يوم واحد بقنطرة محمد السادس بالرباط | حوادث و حقوق

حوادث سير خطيرة في يوم واحد بقنطرة محمد السادس بالرباط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شابة من فاس في تصرريح قوي: أنا مع إطلاق الرصاص على المجرمين | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

شابة من فاس في تصرريح قوي: أنا مع إطلاق الرصاص على المجرمين

مواطن انا مع الامن يطلقو القرطاس حيت هاد شي بزاف وكندعي معاهم بالانتصار | خارج البلاطو

مواطن انا مع الامن يطلقو القرطاس حيت هاد شي بزاف وكندعي معاهم بالانتصار

لسعات العقارب..معاناة عائلة بعد 15 سنة من العقم..منين تزاد الرضيع ضرباتو عقرب و مات فأزيلال | خارج البلاطو

لسعات العقارب..معاناة عائلة بعد 15 سنة من العقم..منين تزاد الرضيع ضرباتو عقرب و مات فأزيلال

بحضور ألمع النجوم.. الفنانة سعاد حسن تحتفل بعقيقة حفيدها عادل | خارج البلاطو

بحضور ألمع النجوم.. الفنانة سعاد حسن تحتفل بعقيقة حفيدها عادل

﻿

آخر المستجدات

قراصنة الإنترنيت يهددون مستخدمي المواقع الإباحية بفضحهم ونشر أسمائهم وتواريخ ولوجهم لها | نت 2.0
منذ 15 دقيقة

قراصنة الإنترنيت يهددون مستخدمي المواقع الإباحية بفضحهم ونشر أسمائهم وتواريخ ولوجهم لها

غــــريب وبالفيــديو .. مــريدو الزاوية الكركرية ينطلقون من فــاس في سياحة مشيا على الأقدام .. شوفو شنو دارو | مجتمع

غــــريب وبالفيــديو .. مــريدو الزاوية الكركرية ينطلقون من فــاس في سياحة مشيا على الأقدام ..

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

انفراد...هذه آخر مستجدات حادث دفع شابة ثلاثينية من أعلى عمارة بأكادير بعد قضاء ليلة ماجنة

مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء | مجتمع

مواطن من جماعة المكانسة يقوم بترميم طريق لتكون صالحة لمرور السيارات بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.