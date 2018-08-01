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تشالنج وتحدي مغربي جديد كلنا رجال النظافة يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين | مجتمع

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تشالنج وتحدي مغربي جديد ''كلنا رجال النظافة'' يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 14:33 تشالنج وتحدي مغربي جديد كلنا رجال النظافة يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين | مجتمع
تشالنج وتحدي مغربي جديد ''كلنا رجال النظافة'' يشعل الفيسبوك بعد مشاركة فنانين
أشعل ''تشالنج'' جديد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، أُطلق عليه ''كلنا رجال النظافة''، تم إطلاقه من طرف مجموعة من الحقوقيين والجمعويين والفنانين، تقديرا للمجهود الكبير الذي يلعبه رجل

''شوف تيفي''

أشعل ''تشالنج'' جديد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الجاري، أُطلق عليه ''كلنا رجال النظافة''، تم إطلاقه من طرف مجموعة من الحقوقيين والجمعويين والفنانين، تقديرا للمجهود الكبير الذي يلعبه رجل النظافة بمختلف المدن المغربية.

وتناقلت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مشاركة مغاربة في هذا التحدي الرائع الذي تم إطلاقه على طريقة تحدي ''رقصة كيكي''، ومن بينهم الفنان محمد الشوبي الذي كان أول فنان يقبل التحدي من خلال الظهور مرتديا الملابس الخاصة بعمال النظافة.

وثمن نشطاء مغاربة خلال تفاعلهم مع الفيديوهات المتداولة هذه الخطوة الرائعة، مؤكدين أن عامل النظافة لابد أن يحظى بالتكريم والتقديم، وإطلاق هذه الحملة يعتبر وسيلة متميزة للتأكيد على أهمية هؤلاء العمال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحقوقيين المدن المغربية رقصة كيكي رجال النظافة

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