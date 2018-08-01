مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخصا مسنا يصارع الموت، عقب غرس ''لص'' لسلاح أبيض بظهره خلال توجهه للمسجد لأداء صلاة الفجر.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم، يظهر شخصا مسنا يصارع الموت، عقب غرس ''لص'' لسلاح أبيض بظهره خلال توجهه للمسجد لأداء صلاة الفجر.

وحسب ناشري الفيديو، فإن فصوله، جرت خلال الأسبوع الجاري بمنطقة رباط الخير ضواحي صفرو، حيث تعرض المسن للطعن ونقله مواطنون عبر سيارة كبيرة إلى المركز الصحي للمنطقة بسبب رفض سيارة الإسعاف الانتقال لمكان الاعتداء، موضحين أن الخطير في الواقعة، كان عدم وجود طاقم طبي داخل هذا المركز.

وطالب النشطاء وزارة الصحة، بالدخول على الخط وفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، معبرين عن غضبهم الشديد من عدم تواجد أطباء ومسعفين داخل المركز الصحي المذكور.