 حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء ﻿
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حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 13:25 حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء | مجتمع
حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات المغربية قامت بإيصال أفواج هائلة من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة أكادير بعد أن تم ترحيلهم من المدن الشمالية للمملكة.

شوف تيفي:أكادير

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن السلطات المغربية قامت بإيصال أفواج هائلة من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من افريقيا جنوب الصحراء إلى مدينة أكادير بعد أن تم ترحيلهم من المدن الشمالية للمملكة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن حافلات مكتظة بأفارقة من جنوب الصحراء الذين قادتهم الأقدار لدخول المغرب وصلت لمدينة أكادير وتم إفراغها، وهو ما من شأنه أن يزيد من تأزيم الوضع بالمدينة، بعدما سبق وأن جرى ترحيل عدد كبير من هؤلاء المهاجرين لأكادير، وأضحوا يتخذون من المدارات الطرقية أماكن للوقوف لاستجداء كل العابرين بسيارتهم، سواء من أبناء المدينة أو الزوار وممارسة التسول، ما جعل معظم شوارع المدينة الرئيسية مليئة عن آخرها بجحافل من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، يقتسمون الطرقات مع المهاجرين السوريين بدورهم، الذين لهم نصيب بأكادير.

وخلف هذا التفريغ مجموعة من الظواهر السلبية بالمدينة التي استفحلت بشكل مهول من سرقات ينفذها بعض المهاجرين، إضافة إلى تشويه جمالية وصورة المدينة السياحية، التي تعول على استقطاب السياح الأجانب لإنعاش عجلتها الاقتصادية، عوض إغراقها بأفارقة جنوب الصحراء الفارين من جحيم المعاناة ببلدانهم الأصلية.

يشار أن، مدينة تيزنيت شهدت هي الأخرى استقبال حوالي 500 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء جرى تنقيلهم للمدينة عبر حافلات قادمة من الشمال، الأمر الذي استنكرته عدة فعاليات مدنية وجمعوية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مهاجرين حافلات إفراغ إغراق غير شرعيين الشمال

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