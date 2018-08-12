فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور ﻿

شهدت الطريق الوطنية بدوار أيت هاشم بمنطقة البروج ضواحي مدينة سطات، يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، عقب اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الوطنية بدوار أيت هاشم بمنطقة البروج ضواحي مدينة سطات، يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، عقب اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

وحسب مصدر مطلع فإن السرعة المفرطة كانت سببا في وقوع هذا الحادث المروع، حيث اصطدمت سيارة خفيفة بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما خلف مصرع ثلاثة أشخاص على الفور، نظرا لقوة الاصطدام.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وعاينت حجم الخسائر المادية والبشرية، قبل أن يتم نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات بمدينة سطات.