 فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو | حوادث و حقوق

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو

بالصور..ضربة موجعة للجزائر وللكيان الوهمي البوليساريو..شوفو شنو وقع للمعبر الحدودي بين تندوف وموريتانيا | دولي

بالصور..ضربة موجعة للجزائر وللكيان الوهمي البوليساريو..شوفو شنو وقع للمعبر الحدودي بين تندوف

بالفيـــديو.. هـــاكيفاش جـات رقصة كيكي عربيا وعالميا.. تعرّفوا على بداية هذا التحدي الشهير وأبرز مخاطره.. | بووز

بالفيـــديو.. هـــاكيفاش جـات رقصة ''كيكي'' عربيا وعالميا.. تعرّفوا على بداية هذا التحدي الشهير

حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء | مجتمع

حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء

غــــريب وبالفيديو.. سحابة حمراء تثير هلع سكان عين وسارة بولاية الجلفة الجزائرية | بووز

غــــريب وبالفيديو.. سحابة حمراء تثير هلع سكان عين وسارة بولاية الجلفة الجزائرية

فيديو من زاوية أخرى..شوفو لحظة وفاة الشاب الخطير اللي طلق عليه البوليس القرطاس بمدينة فاس | بووز

فيديو من زاوية أخرى..شوفو لحظة وفاة الشاب الخطير اللي طلق عليه البوليس القرطاس بمدينة فاس

فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور

مختل عقليا يهجم على المصلين وسط مسجد | دولي

مختل عقليا يهجم على المصلين وسط مسجد

الثلاثاء 21 غشت هو يوم عيد الأضحى بعدد من الدول العربية | مجتمع

الثلاثاء 21 غشت هو يوم عيد الأضحى بعدد من الدول العربية

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 12:22 فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور | حوادث و حقوق
فاجعة طرقية بمنطقة البروج والحصيلة ثلاثة قتلى+صور
شهدت الطريق الوطنية بدوار أيت هاشم بمنطقة البروج ضواحي مدينة سطات، يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، عقب اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

''شوف تيفي''

شهدت الطريق الوطنية بدوار أيت هاشم بمنطقة البروج ضواحي مدينة سطات، يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، عقب اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة كبيرة لنقل السلع ''رموك''.

وحسب مصدر مطلع فإن السرعة المفرطة كانت سببا في وقوع هذا الحادث المروع، حيث اصطدمت سيارة خفيفة بشاحنة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما خلف مصرع ثلاثة أشخاص على الفور، نظرا لقوة الاصطدام.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بمكان الحادث، وعاينت حجم الخسائر المادية والبشرية، قبل أن يتم نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات بمدينة سطات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منطقة البروج سيارة خفيفة شاحنة مدينة سطات السرعة المفرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو | حوادث و حقوق

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو

حوادث سير خطيرة في يوم واحد بقنطرة محمد السادس بالرباط | حوادث و حقوق

حوادث سير خطيرة في يوم واحد بقنطرة محمد السادس بالرباط

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش

عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه | حوادث و حقوق

عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بحضور ألمع النجوم.. الفنانة سعاد حسن تحتفل بعقيقة حفيدها عادل | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بحضور ألمع النجوم.. الفنانة سعاد حسن تحتفل بعقيقة حفيدها عادل

بالفيديو.. الفنان المغربي يوسف القاسمي يغني عن حولي العيد بالخليجية | قنوات أخرى

بالفيديو.. الفنان المغربي يوسف القاسمي يغني عن حولي العيد بالخليجية

فيديو جد خطير خاص بإطلاق الرصاص على شخص مسلح بمدينة فاس | قنوات أخرى

فيديو جد خطير خاص بإطلاق الرصاص على شخص مسلح بمدينة فاس

لقطــة اليوم..دائرة أمنية بالبيضاء وسط أزبال و روائح كــريهة | خارج البلاطو

لقطــة اليوم..دائرة أمنية بالبيضاء وسط أزبال و روائح كــريهة

﻿

آخر المستجدات

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مسن يتعرض للطعن في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر بصفرو

بالصور..ضربة موجعة للجزائر وللكيان الوهمي البوليساريو..شوفو شنو وقع للمعبر الحدودي بين تندوف وموريتانيا | دولي

بالصور..ضربة موجعة للجزائر وللكيان الوهمي البوليساريو..شوفو شنو وقع للمعبر الحدودي بين تندوف

بالفيـــديو.. هـــاكيفاش جـات رقصة كيكي عربيا وعالميا.. تعرّفوا على بداية هذا التحدي الشهير وأبرز مخاطره.. | بووز

بالفيـــديو.. هـــاكيفاش جـات رقصة ''كيكي'' عربيا وعالميا.. تعرّفوا على بداية هذا التحدي الشهير

حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء | مجتمع

حافلات قادمة من الشمال تغرق أكادير بأفواج من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.