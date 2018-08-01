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مالي تخوض انتخابات الرئاسة اليوم الأحد دون حماسة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 11:55 مالي تخوض انتخابات الرئاسة اليوم الأحد دون حماسة | دولي
مالي تخوض انتخابات الرئاسة اليوم الأحد دون حماسة
دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب في مالي إلى التصويت اليوم الأحد 12 غشت لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بلا حماسة بسبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح

شوف تيفي و.م.ع

دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب في مالي إلى التصويت اليوم الأحد 12 غشت لاختيار رئيسهم في دورة ثانية من اقتراع يجري وسط إجراءات أمنية مشددة، بلا حماسة بسبب اعتقاد كثيرين أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس المنتهية ولايته'' إبراهيم أبو بكر كيتا''.

وسيدلي الناخبون، اليوم الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع البالغ عددها نحو 23 ألفا من الساعة الثامنة إلى الساعة 18,00 (بتوقيت غرينتش والتوقيت المحلي).

وقبل ساعات على فتح مراكز الاقتراع، أكد معسكر ''سومايلا سيسيه'' مرشح المعارضة إلى الانتخابات ليلة السبت الأحد، أن معسكر الرئيس المنتهية ولايته يعمل على تزوير عملية الاقتراع.

ومن المرتقب أن يتولى الرئيس المنتخب مهامه مطلع سبتمبر، وستكون مهمته الرئيسية إحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.

وكانت الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 29 يوليو، عرفت بقاء 871 مركزا للتصويت مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف ناخب من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.

وطالب الاتحاد الأوروبي أكبر المانحين الدوليين لمالي، بضمان تمكن كل الناخبين من دخول مراكز التصويت، حيث سيتلقى الجيش المالي من جديد دعم جنود حفظ السلام، التابعين للأمم المتحدة والقوات الفرنسية العاملة في إطار عملية السلام.

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