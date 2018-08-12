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هام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغربهام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغرب

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 10:20 هام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغربهام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغرب | مجتمع
هام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغربهام للمغاربة..هذا أول أيام ذي الحجة وعيد الأضحى بالمغرب
كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي، اليوم الأحد، أن غدا الاثنين، هو فاتح ذي الحجة 1439 هجرية بالمغرب، وأول أيام الليالي العشر التي أقسم بها الله بالمصحف الكريم: ''والفجر وليال عشر''، وبالتالي فإن

''شوف تيفي''

كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي، اليوم الأحد، أن غدا الاثنين، هو فاتح ذي الحجة 1439 هجرية بالمغرب، وأول أيام الليالي العشر التي أقسم بها الله بالمصحف الكريم: ''والفجر وليال عشر''، وبالتالي فإن الأربعاء 22 غشت الجاري يعتبر أول أيام عيد الأضحى.

واستغل الفلكي المغربي المذكور الفرصة للكشف عن أهمية هذه الأيام العشرة بالنسبة للمسلمين، حيث يستحب بها الصيام الذي يعتبر من جملة الأعمال الصالحة التي رغب النبي ''صلى الله عليه وسلم'' فيها.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الدول العربية، أعلنت أمس السبت، أن اليوم الأحد، يعتبر أول أيام شهر ذي الحجة وبالتالي فإن الثلاثاء 21 غشت أول أيام عيد الأضحى.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي هشام العيساوي الأيام العشرة عيد الأضحى

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