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بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 09:45 هام لمستخدمي الواتساب..هذه هي التغييرات الجديدة | نت 2.0
هام لمستخدمي الواتساب..هذه هي التغييرات الجديدة
يُعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر ''واتسآب''، حاليا، تحديثا جديدا يمنح مستخدميه ميزات ''استثنائية'' بشأن عمليات الحظر والدردشة.

"شوف تيفي"

يُعد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، حاليا، تحديثا جديدا يمنح مستخدميه ميزات "استثنائية" بشأن عمليات الحظر والدردشة.

وحسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتينك" الروسية، يومه الأحد، فإن تحديث "واتسآب" الجديد يأتي بتنسيق جديد ومحدث لميزات الحظر، المتوفرة أصلا في الدردشات الفردية والجماعية، مبرزا أن تلك التحديثات الجديدة في واتسآب هي ظهور "مربع تنبيهي جديد" يسمح للمستخدم بحظر جهة اتصال فردية أو الخروج من أي مجموعة معينة من دون حذف رسائل المحادثة، وهو ما يعني أن المستخدم سيتمكن من الاحتفاظ بسجل الدردشات لتلك المجموعات أو الدردشات الخاصة بالأشخاص، الذين بلغ عنهم أو حظرهم على "واتسآب".

وللحصول على تلك الميزة على "واتسآب"،تضيف الوكالة، يمكن اتباع مجموعة من الإجراءات، تتمثل في الانتقال إلى المجموعة أو الدردشة الفردية، التي يراد الإبلاغ عنها وحظرها، والنقر فوق قائمة "النقاط الثلاث"، واختيار عرض جهة الاتصال.

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