طقس حار جدا وأمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، طقسا حارا بالجنوب الشرقي، وبسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية وداخل السهول، مع تكون سحب منخفضة كثيرة قرب السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى،

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، طقسا حارا بالجنوب الشرقي، وبسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية وداخل السهول، مع تكون سحب منخفضة كثيرة قرب السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، ليلا وصباحا، مع تكون كتل ضبابية أو أحيانا أمطار جد خفيفة محليا.

وسيلاحظ تمركز خلايا غير مستقرة مع زخات رعدية محليا قوية، وزوابع تحت الرعد، وبرد بكل من المنطقة الشرقية للمملكة، وبمرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، وبالجنوب الشرقي، وبالريف وشمال شرق وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة غربية بالسهول الشمالية الغربية ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، إضافة إلى احتمال تناثر حبات رملية بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 12 و 17 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة طنجة، وداخل منطقة الغرب، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وبسهول تادلة والرحامنة، وبالسايس، وبسوس وبالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و 22 درجة بالمناطق الأخرى للبلاد.

كما ستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و 43 درجة بداخل مناطق كل من الغرب، وسوس واللوكوس، وبالسايس، وبشرق الأقاليم الجنوبية وكذا بسهول تادلة والرحامنة، وما بين 34 و 39 درجة داخل كل من الشاوية، ودكالة، وعبدة و الشياظمة، وبالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهادئ إلى قليل الهيجان ما بين طنجة والدار البيضاء، وبحر قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.