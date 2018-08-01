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مجلس شباب ورزازت يوجه لوزير الثقافة والاتصال مذكرة ترافعية من أجل النهوض بالوضع الثقافي في المنطقة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 02:07 مجلس شباب ورزازت يوجه لوزير الثقافة والاتصال مذكرة ترافعية من أجل النهوض بالوضع الثقافي في المنطقة | مجتمع
مجلس شباب ورزازت يوجه لوزير الثقافة والاتصال مذكرة ترافعية من أجل النهوض بالوضع الثقافي في المنطقة
وجه مجلس شباب ورزازت مذكرة ترافعية إلـى وزير الثقافة والاتصال، احتجاجا على الواقع المؤسف والمقلق للبنية التحتية الثقافية بالإقليم.

شوف تيفي:

وجه مجلس شباب ورزازت مذكرة ترافعية إلـى وزير الثقافة والاتصال، احتجاجا على الواقع المؤسف والمقلق للبنية التحتية الثقافية بالإقليم.

وعبر مجلس الشباب بورززات، وفق المذكرة التي توصلت شوف تيفي بنسخة منها اليوم، عن ''الاستياء الكبير من شبه غياب لخدمات القرب المتعلقة بالقطاع الثقافي، إذ نسجل هشاشة على مستوى البنية التحتية الثقافية، فإقليم ورزازات لحد الساعة بدون دار للثقافة إضافة إلى انعدام المسارح الفنية وغياب المعاهد الثقافية والمكتبات الوسائطية''.

كما استنكرت المذكرة ''الهشاشة على مستوى البنية التحتية الثقافية في منطقة تزخر بتراث سوسيو ثقافي غني جدا'' مستغربة في ذات السياق '' من السرعة البطيئة جدا إن لم نقل الشبه متوقفة لإخراج دار الثقافة بمدينة ورزازات للوجود، بحيث بدأت بها الأشغال لسنوات طويلة ولحد الساعة لم يتم الانتهاء منها''.

كما طالب المذكرة وزير الثقافية بتحقيق مجموعة من مؤشرات للنهوض بالوضع الثقافي بالمنطقة :

كـ''تتبع وتقييم الاستراتيجية المتبعة إقليميا في قطاع الثقافة والمتسمة في نظرنا بالبطء الشديد في إنجاز بعض الأوراش الثقافية بالمنطقة''.

وشددت المذكرة على إحداث مجموعة من المرافق ذات الابعاد الثقافية : (دور للثقافة، مكتبات وسائطية،مراكز ثقافية وسوسيوثقافية،مسارح ومعاهد فنية).

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مجلس شباب ورزازت وزير الثقافة الاتصال مذكرة ترافع النهوض الوضع الثقافة المنطقة

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