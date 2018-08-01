 اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش ﻿
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اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 01:56 اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش
قام عون سلطة موقوف عن العمل بقتل رفيقه في جلسة خمرية بمراكش طعنا بالسكين

شوف تيفي

قام عون سلطة موقوف عن العمل بقتل رفيقه في جلسة خمرية بمراكش طعنا بالسكين.

وأفاد مصدر ''شوف تيفي'' أن عملية القتل تمت ليلة السبت بعد مشادة كلامية نشبت بين الصدقين في جلسة خمرية، بدوار الكدية التابعة لمقاطعة جليز بمراكش.

وأضاف ذات المصدر، أن عون السلطة الذي تم توقيفه مؤخرا، كان مخمورا ولم يتمالك نفسه إزاء السخرية التي كان مصدرها رفيقه، ما دفع به إلى طعنه أربع طعنات على مستوى الصدر والبطن.

كما أكد المصدر، أنه تم اعتقال القاتل من طرف عناصر الأمن الذين حلوا إلى عين المكان فور سماعهم بالخبر، في حين تم نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات ''باب دكالة'' بمراكش.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اعتقال عون سلطة قتل نديم طعن السكين مدينة مراكش

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