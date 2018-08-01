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سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 01:06 سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة | مجتمع
سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة
صدر سلوك مسيء اليوم السبت من طرف أطفال مغاربة تسلقوا الجهة الخلفية لحافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة.

شوف تيفي

صدر سلوك مسيء اليوم السبت من طرف أطفال مغاربة تسلقوا الجهة الخلفية لحافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة.

وقد تم التقاط صورة لطفلين يظهر أنهما في ربيعهما الثاني، يتسلقان مؤخرة حافلة الفريق الاشبيلي.

وأثارت هذه الصورة غضب مجموعة من النشطاء الفبيسبوكيين الذين عبروا عن استيائهم من هذا السلوك الذي يسيء لصورة المغرب.

كما علق أحد النشطاء عن غياب الدور التربوي للآباء، في تأديب أبنائهم وتركهم عرضة لتربية الشارع.

جدير بالذكر أن حافلة فريق اشبيلية الاسباني وصلت السبت إلى ميناء طنجة المدينة عبر باخرة سريعة ، وتم نقلها إلى فندق هيلتون حيث سيقيم الفريق الاسباني.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سلوك مسيء أطفال مغاربة حافلة فريق إشبيلية إسبانيا طنجة

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