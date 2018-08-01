 وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران.. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال فني ﻿
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وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران.. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال فني

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 01:03 وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان كران.. عادات وتقاليد بتنظيم كرنفال فني | ثقافة و فنون
وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران.. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال فني
افتتحت مساء يوم السبت بساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران .. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال قدم لوحات من فنون الشارع على امتداد هذه الساحة.

شوف تيفي

افتتحت مساء يوم السبت بساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران .. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال قدم لوحات من فنون الشارع على امتداد هذه الساحة.

وتقام هذه التظاهرة بمبادرة من جمعية ''أشبال المغرب الثقافية والفنية''، في إطار فعاليات ''وجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018'' التي تنظم تحت رعاية الملك محمد السادس.

وقدمت فرقة ''المسرح الرحال''، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، في افتتاح هذا المهرجان، استعراضات فنية وظفت دمى كبيرة، يحركها فنانون شباب على إيقاعات راقصة، وسط تجاوب لافت من الجمهور الذي تابع هذه اللوحات.

وأضاف البلاغ أنه ''فضلا عن ''موكب كرنفال كران''، تتضمن هذه التظاهرة الثقافية معارض بالسوق الشعبي ولوحات لفنون الشارع وسهرات فنية، فضلا عن ورشات تكوينية ومائدة مستديرة حول موضوع ''كران تراث ثقافي وطني لا مادي''.

كما أكد المنظمون، وفق ذات البلاغ، '' أن هذا المهرجان يسعى إلى أن يشكل بطاقة تعريفية للجهة الشرقية، تحتفي بالموروث الثقافي المحلي من خلال إبراز العادات والتقاليد المحلية، لا سيما في ما يتصل بالتعريف بأكلة ''كران'' الشعبية والاحتفاء بها.

كما أوضح محمد بوغوفالة، مدير المهرجان، أن ''الهدف الكبير الذي نشتغل عليه منذ تأسيس هذه التظاهرة هو التعريف بأكلة كران الشعبية بوصفها تراثا محليا ووطنيا لا ماديا''، مشيرا إلى :''أن وجبة ''كران'' ليست مجرد أكلة شعبية فحسب، ولكنها - أبعد من ذلك - تحيل على عادات ''ثقافية'' متجذرة تتبدى أساسا من خلال طقوس إعداد هذه الأكلة وتقديمها على الطريقة التقليدية، بما يعكس معاني الاحتفالية وأجواء التقاسم والانفتاح على الآخر''.

وأفاد بأن الاحتفال بهذا الموروث الثقافي يتوخى كذلك توفير فضاء ملائم لعرض المنتوجات المحلية، التي أبدعتها أيادي الصناع المحليين.

جدير بالذكر أن هذه الأكلة تحظى بإقبال كبير من قبل الساكنة المحلية. وظلت، إلى ذلك، صامدة في وجه منافسة الأكلات الخفيفة بالجهة الشرقية، وذلك على الرغم من التغييرات التي طرأت على العادات الغذائية،ويصنف ''كران'' ضمن المطبخ الشعبي بالجهة الشرقية. وهو من الوجبات الخفيفة سهلة التحضير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب افتتاح فعاليات الدورة الرابعة مهرجان كران عادات تقاليد تنظيم كرنفال فني وجدة

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