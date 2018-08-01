افتتاح محل لبيع الخمور وسط حي سكني بالداخلة يثير غضب واستنكار الساكنة‎ ﻿

علمت ''شــوف تــيفـي''ـ أن السلطات المحلية لمدينة الداخلة، قامت مؤخراً بالترخيص لمحل مختص في بيع الخمور وسط حي النهضة بالداخلة.

شــوف تـيفـي: يـحـيـى الــغليــظ



علمت ''شــوف تــيفـي''ـ أن السلطات المحلية لمدينة الداخلة، قامت مؤخراً بالترخيص لمحل مختص في بيع الخمور وسط حي النهضة بالداخلة.

وحسب مصادر ''شـــوف تـيفـي''، فإن ساكنة حي النهضة مستاءة من إفتتاح هذا المحل المخصص لبيع الخمور والذي تعود ملكيته ليهودي مغربي يدعى ''ابراهام''.

وفي ذات السياق، طالب العديد من رواد موقع التواصل الإجتماعي ''فسبوك''، من الجهات المعنية بإغلاق هذا المحل، مؤكدين على أنه '' لايُقبل أن يدنس حينا بهذه الآفة المحرمة شرعا والمفسدة للمجتمع''.

وأكد الفيسبوكيون، على أن افتتاح هذا المحل سيتسبب حتما في إدمان تلاميذ المؤسسات التعليمية المتواجدة بالحي المذكور، وشباب المنطقة عموماً.

هذا، وبلغ إلى علم''شــوف تيفي''، أن ساكنة الحي المذكور ستضع شكاية لدى السلطات المعنية، كشكل إحتجاجي أولي يعبرون من خلاله عن رفضهم لهذا المحل المختص في بيع الخمور.