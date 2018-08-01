نفاذ مخزون الدم بمستشفى بلمهدي بالعيون.. وحياة المواطنين في خطر‎ ﻿

علمت ''شـوف تيفي''، أن مخزون الدم بمستشفى الحسن بلمهدي بمدينة العيون قارب على النفاذ، مايجعل حالة عدد كبير من المرضى المحتاجين للدم يواجهون خطر الموت.

شــوف تــيفـي: يـحـيـى الـغليـظ

علمت ''شـوف تيفي''، أن مخزون الدم بمستشفى الحسن بلمهدي بمدينة العيون قارب على النفاذ، مايجعل حالة عدد كبير من المرضى المحتاجين للدم يواجهون خطر الموت.

ووجه مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون دعوة عاجلة للمواطنين والمواطنات من أجل التبرع بالدم، لتجاوز هذا الأمر ورجوع مخزون الدم إلى حالته الطبيعية.

ودعى المستشفى عموم المواطنين والمواطنات بالعيون لانقاذ المرضى المحتاجين للدم خصوصا الحالات المستعجلة التي تتطلب تدخلا عاجلا أو يكون عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة عندما يتأخر مده بأكياس الدم التي يحتاجها،.

مصادر ''شوف تيفي'' أكدت على أن سبب نفاذ مخزون الدم راجع إلى الطلب اليومي على الدم الذي يفوق إمكانيات المخزون، خصوصاً أيام السبت والأحد.