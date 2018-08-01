 ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش

سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة | مجتمع

سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة

وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان كران.. عادات وتقاليد بتنظيم كرنفال فني | ثقافة و فنون

وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران.. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال فني

افتتاح محل لبيع الخمور وسط حي سكني بالداخلة يثير غضب واستنكار الساكنة‎ | مجتمع

افتتاح محل لبيع الخمور وسط حي سكني بالداخلة يثير غضب واستنكار الساكنة‎

نفاذ مخزون الدم بمستشفى بلمهدي بالعيون.. وحياة المواطنين في خطر‎ | مجتمع

نفاذ مخزون الدم بمستشفى بلمهدي بالعيون.. وحياة المواطنين في خطر‎

ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة | بوليتيك

ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة

عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه | حوادث و حقوق

عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه

تقرير.. 40.3 مليون شخص يعانون العبودية الحديثة | دولي

تقرير.. 40.3 مليون شخص يعانون ''العبودية الحديثة''

شوهة...التساقطات المطرية تدفع منظمي مهرجان juste pour rire للاستعانة بكراطة أوزين | ثقافة و فنون

شوهة...التساقطات المطرية تدفع منظمي مهرجان ''juste pour rire'' للاستعانة بكراطة أوزين

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 00:29 ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة | بوليتيك
ميركل: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل مع المغرب وتونس لحل أزمة الهجرة
أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة تعزيز التعاون مع دول العبور، بما في ذلك مع المغرب وتونس.

شوف تيفي

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة تعزيز التعاون مع دول العبور، بما في ذلك مع المغرب وتونس.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في إسبانيا: ''نحن بحاجة إلى تعزيز التعاون مع المغرب وتونس، لأن هذه البلدان تحتاج إلى مساعدة، هذه هي الدول الحدودية''.

وأشارت ميركل إلى أنه ''من الضروري القضاء على أسباب الهجرة، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، ويجب حل هذه القضايا معا، يجب ألا نتحدث فقط عن إفريقيا، بل نتحدث أيضا مع إفريقيا''.

وأكدت ميركل أن جميع دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساهم في تطوير العلاقات بين ''أوروبا الموحدة'' والدول التي يتدفق منها المهاجرون، كما تم الاتفاق مع إسبانيا على عودة اللاجئين الذين وصلوا أولا إلى إسبانيا وسجلوا هناك من ألمانيا، وهذا اتفاق إيجابي.

وأضافت ميركل: ''هذه الاتفاقية إيجابية للغاية، ونحن ننظر في اتفاق مماثل مع اليونان، وإذا كان لدى أي بلد مشاكل يجب تقديم المساعدة له، وإذا كانت إسبانيا تعاني من مشاكل مع المغرب، فهي بحاجة إلى المساعدة''.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي تبنى عدة استنتاجات وقرارات في 28 و29 يونيو لإصلاح نظام دبلن، والحد من الهجرة غير الشرعية لعدم تكرار سيناريو تدفق المهاجرين في صيف 2015، عن طريق العمل على حماية حدودها الخارجية، ومن بينها عمل نقاط لنزول اللاجئين في أفريقيا وزيادة التعاون مع خفر السواحل الليبي للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط وتعبئة مساعدات للدول المضيفة للاجئين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ميركل الاتحاد الأوروبي تعزيز العمل ألمانيا تونس أزمة الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

في قضية الصحراء .. الفاتيكان يؤكد أن موقفه لم يتغير ويدين أي استغلال سياسي له | بوليتيك

في قضية الصحراء .. الفاتيكان يؤكد أن موقفه ''لم يتغير'' ويدين أي استغلال سياسي له

البام يطالب بخفض عدد الوزراء | بوليتيك

البام يطالب بخفض عدد الوزراء

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية | بوليتيك

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير | بوليتيك

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شباب شادين فأجنبي تزوج من افريقية على الطريقة المغربية | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو..شباب شادين فأجنبي تزوج من افريقية على الطريقة المغربية

مواطنة من فاس تذرف الدمــوع..جيراني بناو ليا قدام داري و السؤولين آوت | خارج البلاطو

مواطنة من فاس تذرف الدمــوع..جيراني بناو ليا قدام داري و السؤولين آوت''

بالفيديو..أم تناشد القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى كنعيش غير فالكاريان و معنديش باش نْعيد | حالة خاصة

بالفيديو..أم تناشد القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى كنعيش غير فالكاريان و معنديش باش نْعيد

مغربي يعترف..أنا ديمـــا زهواني | خارج البلاطو

مغربي يعترف..أنا ديمـــا زهواني

﻿

آخر المستجدات

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

اعتقال عون سلطة قتل رفيقه طعنا بالسكين في جلسة خمرية بمدينة مراكش

سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة | مجتمع

سلوك مسيء من أطفال مغاربة مع حافلة فريق اشبيلية الاسباني بطنجة

وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان كران.. عادات وتقاليد بتنظيم كرنفال فني | ثقافة و فنون

وجدة..افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان ''كران.. عادات وتقاليد'' بتنظيم كرنفال فني

افتتاح محل لبيع الخمور وسط حي سكني بالداخلة يثير غضب واستنكار الساكنة‎ | مجتمع

افتتاح محل لبيع الخمور وسط حي سكني بالداخلة يثير غضب واستنكار الساكنة‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.