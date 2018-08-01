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عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 00:20 عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه | حوادث و حقوق
عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات يضطرون لاستخدام أسلحتهم الوظيفي لتوقيف شخص مبحوث عنه
اضطر عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، مساء اليوم السبت، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف، وذلك بعدما عر ض المواطنين

شـــوف تيفي:

اضطر عناصر مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة لولاية أمن فاس، مساء اليوم السبت، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية في تدخل أمني لتوقيف شخص مبحوث عنه في قضايا تتعلق بالسرقة بالعنف، وذلك بعدما عر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، المتورط في تنفيذ اعتداء عنيف بالسلاح الأبيض مساء اليوم، حيث أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، مما اضطر اثنين من موطفي الشرطة لإطلاق سبع رصاصات من أسلحتهم الوظيفية، منهما اثنتان تحذيريتان، بينما أصابت أربع أخرى المشتبه فيه، حيث وافته المنية فور وصوله لقسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي أسفر عن إصابة موظف شرطة بشظايا رصاصة سابعة على مستوى ساقه، حيث ن قل للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم، وفق البلاغ، إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

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