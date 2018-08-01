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تقرير.. 40.3 مليون شخص يعانون ''العبودية الحديثة''

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 00:05 تقرير.. 40.3 مليون شخص يعانون العبودية الحديثة | دولي
تقرير.. 40.3 مليون شخص يعانون ''العبودية الحديثة''
كشف تقرير دولي حديث النقاب عن وجود 40.3 مليون شخص ممن يعانون من العبودية الحديثة في مختلف أنحاء العالم، وأن نسبة النساء تبلغ 71 بالمائة من هؤلاء.

شوف تيفي

كشف تقرير دولي حديث النقاب عن وجود 40.3 مليون شخص ممن يعانون من العبودية الحديثة في مختلف أنحاء العالم، وأن نسبة النساء تبلغ 71 بالمائة من هؤلاء.

واستند التقرير الذي نشرته مؤسسة العمل الحر النمساوية (هيئة غير حكومية) على معطيات وتقديرات منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.

وتشير المؤسسة في تقريرها إلى أن الأمر لا يتعلق بالمفهوم القديم للعبودية، ''نتحدث هنا عن استغلال الأشخاص في مجال العمل للحصول على مزيد من الأرباح، وحرمانهم من حريتهم والتحكم بأجسادهم''، وفق التقرير.

ويؤكد التقرير أن التقديرات تفيد بأن 15.4 مليون امرأة قد أجبرن على الزواج و24.9 مليون شخص يتم استغلالهم في مجال العمل، حسب الأرقام المتوفرة لعام 2016.

ويركز التقرير على أن أهم أنواع العبودية الحديثة هي الاستغلال الجنسي في مجال الدعارة والاستغلال المهني حيث يضطر الأشخاص للعمل في ظروف شديدة السوء وبأجور زهيدة، حيث ''تعتبر ظاهرة تهريب البشر شكل من أشكال الأنشطة غير القانونية التي تشجع على استغلال الأشخاص''، حسب النص.

ورصدت المنظمة في تقريرها حالة 167 بلداً في مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت كوريا الشمالية في المقدمة، التي يعاني 2.6 مليون من مواطنيها شكلا من أشكال العبودية الحديثة.

وعدّد التقرير المنتجات التي يمكن أن تحدث خلال إنتاجها عبودية حديثة، ذاكرا الفحم الحجري والقطن والخشب وصيد الأسماك، مشيرا إلى أن إريتريا وبوروندي وأفريقيا الوسطى وأفغانستان وموريتانيا وجنوب السودان وباكستان وكمبوديا وإيران بين الدول الأسوأ في مؤشر العبودية بعد كوريا الشمالية.

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شوف تيفي المغرب تقرير شخص معاناة العبودية الحديثة

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