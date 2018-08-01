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شوهة...التساقطات المطرية تدفع منظمي مهرجان ''juste pour rire'' للاستعانة بكراطة أوزين

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 23:39 شوهة...التساقطات المطرية تدفع منظمي مهرجان juste pour rire للاستعانة بكراطة أوزين | ثقافة و فنون
شوهة...التساقطات المطرية تدفع منظمي مهرجان ''juste pour rire'' للاستعانة بكراطة أوزين
استعان منظمو مهرجان الضحك ''juste pour rire'' بأكادير ب ''الكراطة'' لإزالة المياه الراكدة بخشبة مسرح الهواء الطلق التي خلفتها التساقطات المطرية المتهاطلة على الفضاء المحتضن للحفل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استعان منظمو مهرجان الضحك ''juste pour rire'' بأكادير ب ''الكراطة'' لإزالة المياه الراكدة بخشبة مسرح الهواء الطلق التي خلفتها التساقطات المطرية المتهاطلة على الفضاء المحتضن للحفل.

وشكلت القطرات المطرية الخفيفة ضايات مائية على ركح المسرح ما اضطر معه المنظمين إلى الاستعانة بعاملات النظافة لسحب المياه وإخلاء السجاد البلاستيكي من المياه في واقعة تعيد للأذهان الفضيحة المعروفة ب ''كراطة أوزين''، عندما استخدمت هذه الأداة كوسيلة لإزاحة المياه من أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط خلال المباراة التي جمعت بين ''ويسترن سيدني الأسترالي'' بـ ''كروز أزول'' المكسيكي برسم منافسات كأس العالم للأندية 2014 والتي خلفت العديد من ردود الأفعال.

ومن جانب آخر قامت اللجنة المشرفة على هذه التظاهرة بحجز الصفوف الأمامية لمجموعة من عائلات وأبناء أعيان المدينة وكبار المسؤولين الذين خصصت لهم تذاكر مجانية ''vip''، فيما تم منع عدد من الصحافيين من الجلوس بهذه الصفوف إضافة إلى منعهم من إجراء مقابلات صحفية مع بعض الفنانين المشاركين في هذه السهرة الثالثة من المهرجان خاصة الكوميدي ''باسو'' الذي دخل لإحدى الغرف وأعطى تعليماته لرجال الأمن الخاص بمنع أي صحافي من الاقتراب من خلوته.

يشار أن السهرة الثالثة من مهرجان juste pour rire تعرف مشاركة مجموعة ''رشيد شو'' برفقة عدد من الكوميديين المعروفين كإدريس ومهدي وعزالدين الفتوحي والفائز ببرنامج سطانداب ''سفيان نعوم'' وباسو وأنس مشاتي وغيرهم من مشاهير الكوميديا المغربية.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير juste pour rire مهرجان كراطة أوزين مسرح الهواء الطلق

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