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بنك المغرب يحذر من عملية نصب بالملايير باسم الجواهري

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 23:13 بنك المغرب يحذر من عملية نصب بالملايير باسم الجواهري | اقتصاد
بنك المغرب يحذر من عملية نصب بالملايير باسم الجواهري
حذر بنك المغرب، من بريد إلكتروني يحمل توقيع والي البنك عبد اللطيف الجواهري، يدعو مرسله للقيام بإجراءات للاستفادة من حساب بنكي بمبلغ 34.5 مليون أورو.

شوف تيفي

حذر بنك المغرب، من بريد إلكتروني يحمل توقيع والي البنك عبد اللطيف الجواهري، يدعو مرسله للقيام بإجراءات للاستفادة من حساب بنكي بمبلغ 34.5 مليون أورو.

وذكر البنك، في بلاغ منشور عبر موقعه الإلكتروني، أنه علم ''بأنه تم إرسال بريد إلكتروني يحمل توقيع عبد اللطيف الجواهري يدعو فيه مرسله من توصلوا به إلى القيام ببعض الإجراءات من أجل الاستفادة من حساب بنكي بمبلغ 34.5 مليون أورو، لم يتم تقييد أي عملية فيه طيلة 3 سنوات، ستنتقل وصايته إلى الخزينة العامة في حالة غياب أي مستفيد''.

ونفى بنك المغرب، أن يكون والي البنك عبد اللطيف الجواهري، هو ''مرسل هذه الرسالة''، مشيرا في البلاغ ذاته، إلى أنه ''لا يتحمل بالتالي أي مسؤولية ذات الصلة بمحتواها''.



 

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شوف تيفي المغرب بنك تحذير عملية نصب الملايير الجواهري

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