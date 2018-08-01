في قضية الصحراء .. الفاتيكان يؤكد أن موقفه ''لم يتغير'' ويدين أي استغلال سياسي له ﻿

قال الممثل الرسمي للفاتيكان في المملكة المغربية ، إن موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء ''لم يتغير'' .

شوف تيفي : (و.م.ع)

قال الممثل الرسمي للفاتيكان في المملكة المغربية ، إن موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء ''لم يتغير'' .

وذكر بلاغ للسفارة البابوية في المملكة المغربية، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، عقب نشر مجموعة من الصحف لصور البابا وهو يبارك أطفالا تم تقديمهم على أنهم صحراويون ، أن ''موقف الكرسي الرسولي حول قضية الصحراء لم يتغير'' ، مؤكدا ''حرصه على توضيح الحقائق كما هي '' فيما يخص الصور المذكورة، معربا في نفس الوقت عن إدانته لـ''استغلالها سياسيا ''.

وأشار البلاغ إلى أن '' الاستقبالات الأسبوعية التي يخصصها قداسة البابا للحجاج من جميع أنحاء العالم ، هي ذات طابع ديني محض '' ، و''لا تحمل أي دلالة سياسية'' .

وكانت العديد من الصحف قد نشرت مقالات وصورا تنقل معلومات مغلوطة أو مجزأة ، يظهر فيها البابا وهو يبارك أطفالا تم تقديمهم على أنهم صحراويون.