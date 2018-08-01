غير بيناتهم..خطف عنصر من البوليساريو و ذبحه بطريقة بشعة بتندوف ﻿

مشهد مثير للشفقة، ذاك الذي اكتشفته دورية للشرطة الجزائرية في تندوف بعد العثور على جثة عنصر من البوليساريو مقتولا يدعى عليان ولد أحمد ولد الدليل ينتمي لقبيلة العروسية بمخيم أوسرد بتندوف يحمل عدة

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مشهد مثير للشفقة، ذاك الذي اكتشفته دورية للشرطة الجزائرية في تندوف بعد العثور على جثة عنصر من البوليساريو مقتولا يدعى عليان ولد أحمد ولد الدليل ينتمي لقبيلة العروسية بمخيم أوسرد بتندوف يحمل عدة طعنات في أجزاء مختلفة من جسده.

و حسب ما توصلنا به، أصيب عنصر البوليساريو بالرصاص بعد اختطافه قبل ليلة من منزله بحي حاسي آمار بتندوف على يدي مهربين ماليين على متن سيارة رباعية الدفع، قبل أن يتم ذبحه و إلقاؤه في ممر المدينة.

هذه الجريمة و حسب ذات المصادر تدخل ضمن تصفية حسابات بين شبكات تهريب المخدرات مع العلم أن العنصر المقتول كان ينشط ضمن عصابة تعترض سبيل المارة و تسرق بضائعهم تحت التهديد بسلاح الكلاشنيكوف.

ففي الجزائر وأماكن أخرى، تتساءل العديد من الأصوات إلى متى سيستمر المتشددون في النظام الجزائري في رعاية إلى ما نهاية لكيان وهمي من خلال دعمه دبلوماسيا، وماليا، وعسكريا، وعن طريق تنظيم معسكرات حيث يتلقى الشباب الصحراوي تداريب على كيفية استعمال السلاح وارتكاب الجرائم والسرقة.