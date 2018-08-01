قطار يدهس ثلاثينيا ويُرديه قتيلا بمحطة المحمدية ﻿

لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاما ، صباح أول أمس ، مصرعه بعدما تعرض للدهس من طرف القطار، الذي كان يؤمن رحلة بين الرباط والدار البيضاء وبالضبط بالقرب من محطة المحمدية .

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لقي شاب يبلغ من العمر 30 عاما ، صباح أول أمس ، مصرعه بعدما تعرض للدهس من طرف القطار، الذي كان يؤمن رحلة بين الرباط والدار البيضاء وبالضبط بالقرب من محطة المحمدية .

وأوضح مصدر إعلامي محلي '' أن القطار توقف بشكل طارئ ، بعد أن ''دهس الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فوق السكة إثر الجروح الخطيرة التي أصيب بها.''

وفور علمها بالخبر، حلت بعين المكان العناصر الأمنية و السلطة المحلية ، والتي فتحت تحقيقا في النازلة .

كما أكد المصدر أنه '' تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمسشفى المحلي بالمحمدية من أجل التشريح لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة''.





