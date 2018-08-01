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سعوديات يطلقن إذاعة من خارج السعودية للتوعية بحقوق المرأة في بلدهن الأم

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 22:13 سعوديات يطلقن إذاعة من خارج السعودية للتوعية بحقوق المرأة في بلدهن الأم | دولي
سعوديات يطلقن إذاعة من خارج السعودية للتوعية بحقوق المرأة في بلدهن الأم
بدأ البث التجريبي لإذاعة ''نساوّية إف إم'' تتحدث عن وضع المرأة في المملكة السعودية، وذلك من منزل يبعد أميالا كثيرة عن السعودية، به مايكرفون للهواة تم شراؤه عبر الإنترنت، وكومبيوتر محمول مجهز

شوف تيفي

بدأ البث التجريبي لإذاعة ''نساوّية إف إم'' تتحدث عن وضع المرأة في المملكة السعودية، وذلك من منزل يبعد أميالا كثيرة عن السعودية، به مايكرفون للهواة تم شراؤه عبر الإنترنت، وكومبيوتر محمول مجهز ببرنامج للصوت، وسمّاعة جيدة، وهي كل معدّات البث.

وقد ظهرت صفحة عبر تويتر باسم نساوية إف إم ،(Nsawya_FM) ، في نهاية شهر يوليوز الماضي، حيث أعلنت عن حاجتها لطاقم عمل نسائي لإطلاق القناة الإذاعية.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم القناة التي لقبت نفسها باسم ـ ''عشتار''، وهي جامعية سعودية في الـ 27 من العمر، '' إن أي إشارة لهويتها سيعرضها للخطر''.

كما أوضحت عشتار'' إن سبب إنشاء القناة هو ترك أرشيف للتاريخ ليعرف الناس أننا حقيقيات وموجودات''.

وكشفت الإعلامية أنه ''يمكن أن تحجب السعودية ''تويتر'' في أي لحظة، ولن يبقى هناك أي أرشيف للأفكار والآراء، أما البرنامج الإذاعي فيمكن تسجيله ونشره عبر مواقع أخرى. يجب أن يعرف الناس أن هناك أشخاصا مختلفين وجدوا في هذا التوقيت، أشخاصا يحملون فكرا مختلفا. ناس حقيقيون''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سعوديات السعودية إذاعة خارج التوعية حقوق المرأة بلد الأم

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