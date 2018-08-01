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ألمانيا.. الإفراج المبكر عن مغربي متورط في أحداث 11 سبتمبر

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 21:58 ألمانيا.. الإفراج المبكر عن مغربي متورط في أحداث 11 سبتمبر | دولي
ألمانيا.. الإفراج المبكر عن مغربي متورط في أحداث 11 سبتمبر
قررت السلطات الألمانية إطلاق سراح المغربي منير المتصدق مبكرا من سجنه بعد صدور قرار بترحيله إلى بلاده.

شوف تيفي

قررت السلطات الألمانية إطلاق سراح المغربي منير المتصدق مبكرا من سجنه بعد صدور قرار بترحيله إلى بلاده.

وكان من المفترض أن يستمر سجن منير المتصدق 15 عاما لإدانته بالمساعدة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال الادعاء العام الألماني في كارلسروه، الخميس، إن المتصدق (44 عاما) كان مقررا استمرار سجنه حتى نونبر المقبل إلا أنه سيتم الإفراج عنه في منتصف أكتوبر المقبل.

وأفادت المتحدثة باسم الادعاء العام، فراوكه كولر: ''تخلينا عن تنفيذ السجن عدة أسابيع، ولكن بشرط ترحيله إلى المغرب''.

وأضافت كولر أن هذا الإجراء يعطي إمكانية للقبض عليه فورا، إذا وطأت قدماه الأراضي الألمانية ثانية، وكانت صحيفة ''بيلد'' الألمانية أول من أشار إلى إطلاق سراح المتصدق قبل إتمامه مدة السجن المقررة.

 

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