سلطات طنجة تخفي المتشردين خلال السوبر حفاظا على صورة المغرب و الاعلام الإسباني غير مقتنع ﻿

قدمت الجامعة الملكية لكرة القدم كل التسهيلات والقرارات والضمانات للجانب الإسباني من أجل تنظيم كأس السوبر في طنجة، وبالرغم من كل ذلك لم يقتنع الإعلام الإسباني٬ الذي وصف ما يحدث في المدينة بـ

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قدمت الجامعة الملكية لكرة القدم كل التسهيلات والقرارات والضمانات للجانب الإسباني من أجل تنظيم كأس السوبر في طنجة، وبالرغم من كل ذلك لم يقتنع الإعلام الإسباني٬ الذي وصف ما يحدث في المدينة بـ ''المكياج''.

مكياج المسؤولين لم يقتصر على إدخال النظام إلى الملعب الكبير وتجهيزه بأحدث التقنيات وترقيم مدرجاته وتنظيم الحمامات وغيرها من الفضاءات٬ لكن تقريرا نشرته ''إلموندو'' اليوم السبت 11 غشت٬ تحدث عن إقدام السلطات على إخفاء المتشردين وأطفال الشوارع من المناطق الرئيسية٬ بهدف الحفاظ على صورة المغرب.

وبحسب نفس المصدر، فإن السلطات قامت بجمع عدد من المتشردين خلال الأيام الماضية لتحقيق أهدافها وإبعادهم من مكان تواجد سياح مفترضين سيتوافدون على طنجة لمشاهدة السوبر٬ كما تم ربط الحملة على المهاجرين في منطقة مسنانة والمجمع الحسني بالحدث الرياضي المرتقب ليلة الأحد 12 غشت.