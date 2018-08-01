ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ﻿

عبرت ساكنة مدينة مراكش عن استيائها العارم على إثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعرفها مختلف أحياء مدينة مراكش منذ بداية موجة الحر .

شوف تيفي

عبرت ساكنة مدينة مراكش عن استيائها العارم على إثر الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تعرفها مختلف أحياء مدينة مراكش منذ بداية موجة الحر .

وجاء في شكاية المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها '' يبدو أن الشبكة غير مؤهلة لمواجهة أي تغيير أو ارتفاع في الطلب مهما كان سببه فما بالك بمواجهة أي وضع كارثي لا قدر الله و على إثر الاتصالات التي تلقاها أعضاء من مكتبنا من العديد من المتضررين و خاصة من معامل و مستثمرين أجانب بالحي الصناعي تكبدوا خسائر مادية فادحة و خسارة زبائن''.

وأضافت ذات الشكاية : ''ناهيك عن التعالي و التجاهل الذي ترد به إدارة الوكالة على اتصالاتهم غير مبالية بالوضعية الصعبة التي يعيشونها جراء التوقف المفاجئ لأعمالهم ناهيك عن ضياع سلعهم والمواد الأولية التي تحتاج الكهرباء لتخزينها ما يعد ضربا سافرا للاستثمار و المستثمرين''.

واسترسلت في ذات السياق ''لذلك فإننا في المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام نطالب الوكالة الجهوية لتوزيع الماء و الكهرباء بتحمل مسؤوليتها المادية و المعنوية و الوفاء بالتزاماتها تجاه زبنائها كما نطالبها بتقوية شبكتها خصوصا في الأحياء الصناعية''.

وراسل المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عمدة المدينة وحمل أعضاء مجلسها بتحمل مسؤوليتهم كما طالبوا المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ميزانيتها و طرق صرفها و استثمارها و توعدوا باللجوء للقضاء .