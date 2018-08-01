البام يطالب بخفض عدد الوزراء ﻿

طالب ''خالد أدنون'' الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بإطلاق عريضة وطنية من أجل تخفيض عدد أعضاء الحكومة المغربية الذي يبلغ 39 وزيرا.

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طالب ''خالد أدنون'' الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بإطلاق عريضة وطنية من أجل تخفيض عدد أعضاء الحكومة المغربية الذي يبلغ 39 وزيرا.

المبادرة أطلقها أدنون من خلال تدوينة نشرها يوم الأربعاء 8 غشت، عبر حسابه الخاص بالفيسبوك ''إن جل الدراسات والتقارير تبرز ضعف التقائية ونجاعة السياسات العمومية بشكل فقدت معه هذه السياسات صفة العمومية، مما أثر بشكل سلبي على النتائج المتوقعة وخاصة التنمية والمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين ''.

وأعلن أدنون، عن إطلاق مبادرة ''فتح نقاش بشأن التوقيع على عريضة وطنية تطالب بتخفيض عدد أعضاء الحكومة وإعادة النظر في هندسة هذه الأخيرة، وكذا النظر في عضوية ومهام العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية وإن تطلب الأمر القيام بتعديل دستوري مع استحضار مبدإ أساسي هو الالتقائية والنجاعة ''.