أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها ﻿

قال محامي هند العشابي المليارديرة التي اشتهرت بقصة زواجها من رجلين، إنه ''تم إطلاق سراح هند العشابي صباح اليوم السبت بعد عامين من الاعتقال في المغرب بتهمة ''الخيانة الزوجية'' بعد شكوى من قبل زوجها

شوف تيفي

قال محامي هند العشابي المليارديرة التي اشتهرت بقصة زواجها من رجلين، إنه ''تم إطلاق سراح هند العشابي صباح اليوم السبت بعد عامين من الاعتقال في المغرب بتهمة ''الخيانة الزوجية'' بعد شكوى من قبل زوجها السابق، سفير الكويت الحالي لدى النمسا ، المسمى صادق معرفي الذي طعن في طلاقها قبل أن تتزوج للمرة الثانية ''.

وأضاف المحامي في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت أن ''العشابي بخير وترتاح مع العائلة رفقة أطفالها. ولا تفكر في شيء الآن، سوى في الأشخاص الذين دعموها لمدة عامين، وكذلك في المنظمات والجمعيات في المغرب والخارج، بما في ذلك مؤسسة المرأة''.

وأكد ذات المصدر أنه ''بالرغم من الطعن الذي تم في مرحلة الاستئناف والذي كان من المفترض أن يكون مسموعًا خلال فترة قانونية مدتها ثلاثة أشهر، وذلك في إطار تطبيق القانون المغربي، لم تصدر محكمة النقض حكمها بعد، ولا سيما من قبل الطرف الأكاديمي والقضائي''.

مضيفا، أن ''هناك العديد من الإجراءات الجارية حاليا في المغرب وأماكن أخرى، حتى يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة، ويتم فضح المناورات اللاإنسانية التي أدت إلى هذا التماطل''.