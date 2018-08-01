أبو حفص : صرف المال في شراء الكتب المدرسية أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم ﻿

انتقد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ''أبي حفص''، الداعية السلفي والمعتقل السابق في أحداث 16 ماي 2003، من يجبرون أنفسهم على شراء أضحية العيد ويكلفون أنفسهم أكبر من طاقتهم في اقتراض أموال بفوائد ربحية من أجل

شوف تيفي

انتقد عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ''أبي حفص''، الداعية السلفي والمعتقل السابق في أحداث 16 ماي 2003، من يجبرون أنفسهم على شراء أضحية العيد ويكلفون أنفسهم أكبر من طاقتهم في اقتراض أموال بفوائد ربحية من أجل طقس أصبح يأخذ صبغة اجتماعية أكثر من كونه دينيا.

و قال رفيقي في تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي اليوم السبت :'' أنه عوض أن نراعي الطقوس الاجتماعية المرتبطة بعيد الأضحى، والتماهي معها لحد اعتبار من لا يجد ما يشتري به الذبيحة مضطرا، يجوز له الاقتراض حتى لو اعتقد المشتري بحرمة ذلك القرض.

وأضاف في ذات التدوينة ''كان علينا توعية الخلق بأن الأضحية غير واجبة ولا لازمة أصلا، ولا حرج في تركها، و أن صرف المال في شراء الكتب المدرسية مثلا أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم ولو قصد به القربة، فضلا عن أن نوجه الفقراء للاقتراض وتحمل المشقة والتكلف لإقامة طقس غلب فيه ما هو اجتماعي على ما هو ديني''

مختتما كلاما '' الأضحية سنة، من شاء ضحى ومن شاء لم يضح، ولكل أولوياته واختياراته''.