مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـ''المستحيل في الفيزياء النووية'' ﻿

نجحت العالمة المغربية، لطيفة الودغيري، في تحقيق إنجاز علمي فريد جعل السفارة الأمريكية تصفه بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''. واستطاعت مع فريقها في مختبر جيفرسون الأمريكي قياس كيفية توزيع الضغط

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نجحت العالمة المغربية، لطيفة الودغيري، في تحقيق إنجاز علمي فريد جعل السفارة الأمريكية تصفه بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''. واستطاعت مع فريقها في مختبر جيفرسون الأمريكي قياس كيفية توزيع الضغط داخل البروتون، وهو الجزء الموجب في كل ذرة.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرباط من خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية بـ''فيسبوك''، أن ''ضغط البروتون الداخلي الذي تم قياسه هو المادة الأكثر كثافة التي يعرفها العلماء''.

وأشارت السفارة إلى أهمية هذا الاكتشاف لمستقبل العلم والأبحاث قائلة : ''فتح اكتشاف فريق لطيفة مجالات بحث جديدة للمساعدة في حل ألغاز البروتون والكون. معلومات مذهلة جداً''.