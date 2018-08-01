 مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـ''المستحيل في الفيزياء النووية'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي | مجتمع

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

البام يطالب بخفض عدد الوزراء | بوليتيك

البام يطالب بخفض عدد الوزراء

عاجل...إصابة فارس بطلق ناري بمهرجان أكناري بسيدي إفني فيديو | حوادث و حقوق

عاجل...إصابة فارس بطلق ناري بمهرجان أكناري بسيدي إفني ''فيديو''

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها | مجتمع

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها

أبو حفص : صرف المال في شراء الكتب المدرسية أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم | مجتمع

أبو حفص : صرف المال في شراء الكتب المدرسية أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم

مْطلق وعايش بوحدو..أربعيني ينتحر شنقا بتطوان | حوادث و حقوق

مْطلق وعايش بوحدو..أربعيني ينتحر شنقا بتطوان

عــاجل و رسميا..الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى بالسعودية | دولي

عــاجل و رسميا..الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى بالسعودية

مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـالمستحيل في الفيزياء النووية | مجتمع

مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام | بووز

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 19:54 مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـالمستحيل في الفيزياء النووية | مجتمع
مغربية تحقق إنجازًا وُصف بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''
نجحت العالمة المغربية، لطيفة الودغيري، في تحقيق إنجاز علمي فريد جعل السفارة الأمريكية تصفه بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''. واستطاعت مع فريقها في مختبر جيفرسون الأمريكي قياس كيفية توزيع الضغط

شوف تيفي

نجحت العالمة المغربية، لطيفة الودغيري، في تحقيق إنجاز علمي فريد جعل السفارة الأمريكية تصفه بـ''المستحيل في الفيزياء النووية''. واستطاعت مع فريقها في مختبر جيفرسون الأمريكي قياس كيفية توزيع الضغط داخل البروتون، وهو الجزء الموجب في كل ذرة.

وأعلنت السفارة الأميركية في الرباط من خلال تدوينة عبر صفحتها الرسمية بـ''فيسبوك''، أن ''ضغط البروتون الداخلي الذي تم قياسه هو المادة الأكثر كثافة التي يعرفها العلماء''.

وأشارت السفارة إلى أهمية هذا الاكتشاف لمستقبل العلم والأبحاث قائلة : ''فتح اكتشاف فريق لطيفة مجالات بحث جديدة للمساعدة في حل ألغاز البروتون والكون. معلومات مذهلة جداً''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مغربية إنجاز المستحيل الفيزياء النووية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي | مجتمع

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها | مجتمع

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها

أبو حفص : صرف المال في شراء الكتب المدرسية أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم | مجتمع

أبو حفص : صرف المال في شراء الكتب المدرسية أكثر أهمية من صرفه في شراء اللحم

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب | مجتمع

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مسؤولو فريق الأهلي الليبي يكشفون أسباب تأجيل مباراة الوداد | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

مسؤولو فريق الأهلي الليبي يكشفون أسباب تأجيل مباراة الوداد

حصـــري و بالفيديو..الناصري و اللعابة ديال الوداد خارجين كــاعيين بعد قرار تأجيل المباراة مع الأهلي الليبي في آخر اللحظات | خارج البلاطو

حصـــري و بالفيديو..الناصري و اللعابة ديال الوداد خارجين كــاعيين بعد قرار تأجيل المباراة مع الأهلي الليبي في آخر اللحظات

رغم قــرار تأجيـــل مباراة الوداد و الأهلي الليبي..تعزيزات أمنية بدونـــور | خارج البلاطو

رغم قــرار تأجيـــل مباراة الوداد و الأهلي الليبي..تعزيزات أمنية بدونـــور

لأول مــرة و بجرأة كــبيرة فيصل عزيزي يفتح قلبه لشوف تيفي و يتحدث عن المثلية وعن أصوله المسيحية | بي هابي مع علاء

لأول مــرة و بجرأة كــبيرة فيصل عزيزي يفتح قلبه لشوف تيفي و يتحدث عن المثلية وعن أصوله المسيحية

﻿

آخر المستجدات

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي | مجتمع
منذ 2 دقائق

ســـاكنة مــراكش تشتكي من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي

البام يطالب بخفض عدد الوزراء | بوليتيك

البام يطالب بخفض عدد الوزراء

عاجل...إصابة فارس بطلق ناري بمهرجان أكناري بسيدي إفني فيديو | حوادث و حقوق

عاجل...إصابة فارس بطلق ناري بمهرجان أكناري بسيدي إفني ''فيديو''

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها | مجتمع

أول صورة لهند العشابي بعد مغادرتها سجن سلا و هذا ما قاله دفاعها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.