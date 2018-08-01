نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب ﻿

عـــــلمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن ولاية أمن مراكش تلقت خلال 48 ساعة الأخيرة ، ما يناهز 40 شكـــاية ، ضد شخص في الثلاثينيات من العمر عرض هؤلاء الضحايا لعملية نصب واحتيال .

شوف تيفي

عـــــلمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن ولاية أمن مراكش تلقت خلال 48 ساعة الأخيرة ، ما يناهز 40 شكـــاية ، ضد شخص في الثلاثينيات من العمر عرض هؤلاء الضحايا لعملية نصب واحتيال .

وأضــــافت ذات المصـادر أن عملية النصب تمت عن طريق إيهام بعض المراكشيين أنه سيعمل على استخراج أوراق الإقــامة والعمل بالديار الفرنسية لكل من أراد ذلك، وذلك بعدما فتح محل التسويق المعلوماتي .

وحسب المعلومات المتوفرة فقد استطاع الشخص المذكور جمع مبالغ 100 مليون سنتيم ، كما أن هذه العملية جرت في ظرف قياسي بــحي كليز بمراكش .

هـــذا ولا زالت العديد من الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية بمراكش كما أن هناك حالة استنفار قصوى لأجل إيقاف المبحوث عنه.