 نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب ﻿
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نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 18:35 نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب | مجتمع
نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب
عـــــلمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن ولاية أمن مراكش تلقت خلال 48 ساعة الأخيرة ، ما يناهز 40 شكـــاية ، ضد شخص في الثلاثينيات من العمر عرض هؤلاء الضحايا لعملية نصب واحتيال .

شوف تيفي

عـــــلمت ''شوف تيفي'' من مصـــادرها أن ولاية أمن مراكش تلقت خلال 48 ساعة الأخيرة ، ما يناهز 40 شكـــاية ، ضد شخص في الثلاثينيات من العمر عرض هؤلاء الضحايا لعملية نصب واحتيال .

وأضــــافت ذات المصـادر أن عملية النصب تمت عن طريق إيهام بعض المراكشيين أنه سيعمل على استخراج أوراق الإقــامة والعمل بالديار الفرنسية لكل من أراد ذلك، وذلك بعدما فتح محل التسويق المعلوماتي .

وحسب المعلومات المتوفرة فقد استطاع الشخص المذكور جمع مبالغ 100 مليون سنتيم ، كما أن هذه العملية جرت في ظرف قياسي بــحي كليز بمراكش .

هـــذا ولا زالت العديد من الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية بمراكش كما أن هناك حالة استنفار قصوى لأجل إيقاف المبحوث عنه.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش الديار الفرنسبة مشتبه ه عملية نصب

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