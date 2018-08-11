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البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 18:18 البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة | حوادث و حقوق
البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة
أثارت واقعة اغتصاب أب لابنته التي تبلغ من العمر 8 سنوات بجماعة دار بوعزة غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين.

شوف تيفي

أثارت واقعة اغتصاب أب لابنته التي تبلغ من العمر 8 سنوات بجماعة دار بوعزة غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن هذا ''الأب'' بعد اقترافه لفعلته فر هاربا بمساعدة من أمه لوجهة مجهولة.

ودعا أحد الفيسبوكيين، إلى ''ضرورة التعاون والتآزر مع الطفلة، وضرورة البحث عن هذا ''الأب'' الذي تجرد من إنسانيته وقام بارتكاب هذا الفعل الوحشي والذي لا يمت للإنسانية بصلة، وتقديمه للعدالة لكي ينال عقابه''.

وأوضح ذات المصدر أن السلطات الأمنية بدار بوعزة فتحت تحقيقا في الحادث، ونشرت مذكرة للبحث عن هذا المتهم.

 

‫شوف تيفي

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