توقيف عصابة متخصصة في التزوير واستعماله لترويج الدراجات النارية المسروقة بالرشيدية ﻿

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، أمس الجمعة من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في ترويج الدراجات

شوف تيفي (و.م.ع)

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، أمس الجمعة من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في ترويج الدراجات النارية المسروقة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه به الأول، الذي يملك محلا لبيع قطع الغيار المستعملة بمدينة مكناس، على خلفية نتائج الأبحاث التي أظهرت تورطه في ترويج دراجات نارية باستعمال وثائق مزورة، حيث ضبطت بحوزته 53 بطاقة رمادية مزورة فضلا عن كميات مهمة من قطع الغيار، بالإضافة إلى ست دراجات نارية مجهولة المصدر ضبطت في محل يديره المشتبه به الثاني هو وشقيقه.

وأضاف المصدر ذاته أنه على إثر مواصلة الأبحاث، تمكنت عناصر الأمن من توقيف مشتبه به ثالث يدير مطبعة بنفس المدينة، ويشتبه في تورطه في تزوير وثائق الدراجات النارية، خصوصا البطائق الرمادية، حيث ضبطت بحوزته مجموعة من وسائل الطباعة والمعدات المعلوماتية ودعامات تخزين معلوماتية تحمل نماذج للوثائق المزورة، فضلا عن طوابع رسمية ونماذج لوثائق جاهزة للاستعمال.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث والتحريات لتحديد الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية.