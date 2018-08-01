أردوغان يهدد أمريكا : من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك ﻿

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، قائلا إن من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك.

شوف تيفي :

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين، قائلا إن من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك.

وأشار أردوغان، اليوم السبت، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم في شمال البلاد، إلى أن الأزمة التي نشبت بين الدولتين على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على أنقرة ليست مسألة الدولار أو اليورو أو الذهب، بل إنما حرب اقتصادية ضد تركيا.

ووصف الرئيس التركي الإجراءات العقابية الأمريكية بأنها محاولة جديدة لأسر تركيا، عن طريق الاقتصاد هذه المرة، بعد فشل محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2015، وهدد الولايات المتحدة قائلا: ''الذين يخوضون مواجهة مع تركيا في سبيل حسابات صغيرة سيدفعون ثمن ذلك في المنطقة وفي سياساتهم الداخلية''؛ وفق ما أوردته قناة ''روسيا اليوم'' عبر موقعها اليوم السبت نقلا عن وكالات.

وأعرب أردوغان، عن استعداد بلاده للتعامل بالعملات الوطنية في التجارة مع روسيا وإيران والصين وأوكرانيا وغيرها من الدول لمواجهة العقوبات الأمريكية الجديدة، واصفا هذه الإجراءات العقابية بأنها محاولة جديدة لأسر تركيا، عن طريق الاقتصاد هذه المرة، بعد فشل محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2015.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة قد أعلن عن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا بمقدار 20% و50% على التوالي، ما سبب انهيار سعر صرف الليرة التركية مجددا أمام الدولار، متراجعة في يوم واحد بنسبة 19%..