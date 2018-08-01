فلكي : ''يوم صيامكم يوم عيدكم '' لن يتحقق هذه السنة .. وعيد الأضحى سيكون فلكيا يوم الأربعاء 22 غشت ﻿

أعلن عبد الصمد دكان رئيس جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة سيكون غدا الأحد 29 ذو القعدة 1439هـ موافق 12 غشت 2018 م، وعليه سيكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت.

شوف تيفي

أعلن عبد الصمد دكان رئيس جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة سيكون غدا الأحد 29 ذو القعدة 1439هـ موافق 12 غشت 2018 م، وعليه سيكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت.

وأوضح رئيس الجمعية في تصريح مصور لـقناة ''شوف تيفي'': أنه ''بالنسبة للمحاق والاقتران المركزي الخاص بهذا الشهر، فسيكون اليوم السبت 11 غشت على الساعة 9:59 صباحا بالتوقيت العالمي، وفي المساء من ذات اليوم، فسيكون تحري الهلال واضحا بجميع المدن المغربية''.

وأضاف عبد الصمد دكان أن '' مكوث الهلال سيكون بين 63 و68 دقيقة، وكذلك سيسجل ارتفاعه أكثر من 13 درجة، وعليه ستكون الرؤية واضحة بجميع المدن المغربية، ومن ثم سيكون أول أيام عيد الأضحى فلكيا يوم الأربعاء 22 غشت.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يضيف المصدر، ''فستتحرى الهلال اليوم السبت 11 غشت 2018، وبما أنها ليلة كسوف، فستكون رؤية الهلال مستحيلة''.

كما أكد ''أن القول - المأثور يوم صيامكم يوم عيدكم - فلن يتحقق هذه السنة، حيث أنه لكي يتحقق لابد أن يكون هناك شهران، واحد فيه 30 يوما والآخر 29 يوما''.