 ســــــابقة..''نــاسا'' تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام | بووز

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب | مجتمع

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب

ســـــــابقة.. قــــائد يقدم استقالته ومفاتيح سيارة الدولة بعد 15 يوما من تعيينه بإقليم الحوز جهة مراكش - آسفي | مجتمع

ســـــــابقة.. قــــائد يقدم استقالته ومفاتيح سيارة الدولة بعد 15 يوما من تعيينه بإقليم الحوز جهة

البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة | حوادث و حقوق

البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة

ساكنة حي الديزة بمارتيل يتنفسون تحت الأزبال | مجتمع

ساكنة حي الديزة بمارتيل يتنفسون تحت الأزبال

توقيف عصابة متخصصة في التزوير واستعماله لترويج الدراجات النارية المسروقة بالرشيدية | حوادث و حقوق

توقيف عصابة متخصصة في التزوير واستعماله لترويج الدراجات النارية المسروقة بالرشيدية

أردوغان يهدد أمريكا : من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك | دولي

أردوغان يهدد أمريكا : من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك

فلكي : يوم صيامكم يوم عيدكم لن يتحقق هذه السنة .. وعيد الأضحى سيكون فلكيا يوم الأربعاء 22 غشت | مجتمع

فلكي : ''يوم صيامكم يوم عيدكم '' لن يتحقق هذه السنة .. وعيد الأضحى سيكون فلكيا يوم الأربعاء 22 غشت

ســــــابقة..نــاسا تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس | دولي

ســــــابقة..''نــاسا'' تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

ســــــابقة..''نــاسا'' تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 17:13 ســــــابقة..نــاسا تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس | دولي
ســــــابقة..''نــاسا'' تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، اليوم السبت ، عن تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبات فضائية أخرى.

شوف تيفي

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، اليوم السبت ، عن تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبات فضائية أخرى.

وسيمكن لتلك المركبة التي أطلقت عليها ناسا اسم ''باركر سولار بروب'' في تحمل الحرارة الرهيبة، أثناء دخولها في الهالة المحيطة بالشمس، بحسب مجلة ''سبيس'' الأمريكية.

وتستهدف تلك المركبة، التي انطلقت من قاعدة ''كيب كنافيرال'' في ولاية فلوريدا، فحص ودراسة الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، والمعروفة باسم منطقة ''الرياح الشمسية''، ولن تكون المركبة مأهولة بأي بشر، كما أنها ستتحمل درجات حرارة تصل إلى 1370 درجة مئوية، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة نحو سبع سنوات كاملة، قاطعة مسافة 6.1 مليون كيلومتر، حسب ما أورده موقع وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

وأوضحت ''ناسا'' أن دراسة ''الرياح الشمسية'' ستمكن العلماء من دراسة تأثيراتها، خاصة وأن هناك مخاوفا عديدة من تسبب تلك الرياح في تدمير كوكب الأرض بالكامل، بسبب تسببها في خلل بنواة الأرض المغناطيسية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفضاء الأمريكي مركبة فضائيةالشمس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أردوغان يهدد أمريكا : من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك | دولي

أردوغان يهدد أمريكا : من يقدم على مواجهة تركيا من أجل حسابات صغيرة سيدفع ثمن ذلك

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم إرهابي على كنيسة شمال القاهرة | دولي

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم ''إرهابي'' على كنيسة شمال القاهرة

عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه | دولي

عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه''

تحطم طائرة بعدما سرقها موظف بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

تحطم طائرة بعدما سرقها موظف بالولايات المتحدة الأمريكية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..جنازة مؤثرة لأخ الوزير ساجد بحضور شخصيات سياسية كبيرة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..جنازة مؤثرة لأخ الوزير ساجد بحضور شخصيات سياسية كبيرة

خــبر اليوم..عيد الأضحـى يوم الأربعاء 22 غشت | خبر اليوم

خــبر اليوم..عيد الأضحـى يوم الأربعاء 22 غشت

ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون على إدارة مهرجان مولاي عبد الله بعد منعهم من الولوج | خارج البلاطو

ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجون على إدارة مهرجان مولاي عبد الله بعد منعهم من الولوج

بالفيديو..تُجار سوق الجملة بالدارالبيضاء يكشفون حقيقة إصابة فاكهة الصبار الهندي بفيروس خطــير | خارج البلاطو

بالفيديو..تُجار سوق الجملة بالدارالبيضاء يكشفون حقيقة إصابة فاكهة الصبار "الهندي" بفيروس خطــير

﻿

آخر المستجدات

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام | بووز
منذ 39 دقيقة

بالفيـــديو .. العاصمة العلمية فــاس تصل إلى الفضائيات العالمية ضمن أشهــر مدن الإجــرام

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب | مجتمع

نصاب أغرى مراكشيين بالحصول على أوراق الإقامة بالديار الفرنسية وبعدما جمع 100 مليون هرب

ســـــــابقة.. قــــائد يقدم استقالته ومفاتيح سيارة الدولة بعد 15 يوما من تعيينه بإقليم الحوز جهة مراكش - آسفي | مجتمع

ســـــــابقة.. قــــائد يقدم استقالته ومفاتيح سيارة الدولة بعد 15 يوما من تعيينه بإقليم الحوز جهة

البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة | حوادث و حقوق

البحث عن أب هارب اغتصب ابنته ذات الثماني سنوات بجماعة دار بوعزة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.