ســــــابقة..''نــاسا'' تطــلق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس ﻿

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، اليوم السبت ، عن تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبات فضائية أخرى.

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ''ناسا''، اليوم السبت ، عن تأجيل إطلاق أول مركبة فضائية تقترب من الشمس بدرجة لم تصل إليها أي مركبات فضائية أخرى.

وسيمكن لتلك المركبة التي أطلقت عليها ناسا اسم ''باركر سولار بروب'' في تحمل الحرارة الرهيبة، أثناء دخولها في الهالة المحيطة بالشمس، بحسب مجلة ''سبيس'' الأمريكية.

وتستهدف تلك المركبة، التي انطلقت من قاعدة ''كيب كنافيرال'' في ولاية فلوريدا، فحص ودراسة الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس، والمعروفة باسم منطقة ''الرياح الشمسية''، ولن تكون المركبة مأهولة بأي بشر، كما أنها ستتحمل درجات حرارة تصل إلى 1370 درجة مئوية، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة نحو سبع سنوات كاملة، قاطعة مسافة 6.1 مليون كيلومتر، حسب ما أورده موقع وكالة ''سبوتنيك'' الروسية.

وأوضحت ''ناسا'' أن دراسة ''الرياح الشمسية'' ستمكن العلماء من دراسة تأثيراتها، خاصة وأن هناك مخاوفا عديدة من تسبب تلك الرياح في تدمير كوكب الأرض بالكامل، بسبب تسببها في خلل بنواة الأرض المغناطيسية.