 مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة للبطاطس وسيارة بطريق السعيدية-وجدة ﻿
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة للبطاطس وسيارة بطريق السعيدية-وجدة

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 16:59 مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة للبطاطس وسيارة بطريق السعيدية-وجدة | حوادث و حقوق
مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث اصطدام بين شاحنة للبطاطس وسيارة بطريق السعيدية-وجدة
شهد المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي وجدة والسعيدية حادثة سير مروعة صباح اليوم السبت خلف مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة.

شوف تيفي

شهد المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي وجدة والسعيدية حادثة سير مروعة صباح اليوم السبت خلف مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الحادثة التي تمثلت في اصطدام شاحنة لنقل البطاطس بسيارة خفيفة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، خلفت خسائر في الأرواح، بعدما فقد سائق الشاحنة السيطرة على الفرامل ليجد نفسه يصطدم بالسيارة القادمة من الجهة الثانية للطريق .

ونظرا لقوة الاصطدام، قتل ثلاثة أشخاص على الفور بينما أصيب 7 آخرون بجروح خطيرة.

وأمام هذا الأمر حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي لتحرير محضر حول الحادث، بينما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاجات، بينما تم نقل جثث الضحايا إلى مستودع الأموات.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي حادثة سير المقطع الطرقي وجدة السعيدية المغرب

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