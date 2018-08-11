كلاب ضالة تجتاح كورنيش أكادير وتهدد سلامة السياح''صور'' ﻿

يعرف الشريط الساحلي لمدينة أكادير، وخاصة ''الكورنيش'' في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العارمة والتسيب، نتيجة اجتياحه من طرف العديد من الكلاب التي وجدت ضالتها بهذا المكان،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يعرف الشريط الساحلي لمدينة أكادير، وخاصة ''الكورنيش'' في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العارمة والتسيب، نتيجة اجتياحه من طرف العديد من الكلاب التي وجدت ضالتها بهذا المكان، وسط عدم مبالاة المصالح المعنية التي تركت الساحة لكل من هب ودب، ليتجول بأريحية مطلقة ويعاكس زوار المدينة خلال هذا الصيف، ويفسد عليهم عطلتهم السنوية.

''فما أن تطأ قدماك لتلامس الكورنيش حتى تظهر لك كلاب منتشرة تجوب الفضاء على شكل جماعات أو أفراد متفرقة هنا وهناك وتهدد السلامة الجسدية لزوار المدينة الذين قادتهم الأقدار لاقتسام ممر ''تاوادا'' مع الكلاب الضالة'' هي عبارة لأحد زوار المدينة تختزل الواقع المرير الذي أصبح عليه كورنيش مدينة أكادير في ظل غياب أي تدخل من الجهات المعنية.

فبعد أن كان كورنيش أكادير الملاذ الوحيد لساكنة المدينة وزوارها لممارسة رياضة المشي، والاستمتاع بجمالية خليج أكادير، تحول اليوم إلى مكان مفضل للكلاب الجانحة والضالة في منظر تشمئز له العيون والأبدان في نفس الوقت.

واستنكر عدد من زوار المدينة هذه الظاهرة التي أضحت تؤرق بالهم وتقض مضجعهم، مؤكدين على أن هذه الكلاب تشكل خطرا كبيرا على سلامتهم وحياة أطفالهم خاصة وأنها تكون في بعض الأحيان على شكل مجموعات، يصعب مقاومتها إن قامت بمهاجمة أي شخص يمر بجانبها لا قدر الله.

ويتساءل آخرون عن دور السلطات المحلية والمجلس الجماعي الذي يفترض فيه التحرك بشكل مستعجل، قبل أن تنهش أنياب هذه الحيوانات جسم أحد السياح الأجانب، كما سبق وأن وقع السنة الفارطة، مبدين استغرابهم الشديد عن سر تواجد هذه الكلاب بهذا الشكل الغريب الذي حول الكورنيش إلى ''زريبة'' على حد قول أحدهم.

وعلاقة بذات الموضوع فقد سبق أن دقت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالمدينة ناقوس الخطر، وعبرت عن استيائها الشديد مما آلت إليه الأوضاع بالكورنيش، وطالبت من المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية من حزب العدالة والتنمية وكذا السلطات المحلية إلى التحرك العاجل، واتخاد كافة التدابير اللازمة والجادة لتحرير فضاء الكورنيش من كل هذه الظواهر الشاذة التي اجتاحته، بغية إرجاع الشريط السياحي إلى سابق عهده، لكون المواطنين والزوار ضاقوا ذرعا من المضايقات والمشاهد المقرفة التي تمر أمام أعينهم بشكل يومي أبطالها كلاب ضالة ومتسولون ومتسكعون وباعة متجولون فوق القانون وهي المناظر التي دفعت العديد من السياح الأجانب إلى تغيير وجهتهم السياحية والعزوف عن زيارة المدينة، الشيء الذي يكبدها خسائر مادية جسيمة ويفوت عليها مجموعة من الفرص التي ستنعش عجلتها الاقتصادية.