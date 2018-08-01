 مداهمة منزل بتيزنيت تسفر عن ضبط شخص رفقة خليلته وحجز مجموعة من المخدرات وماء الحياة ﻿
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مداهمة منزل بتيزنيت تسفر عن ضبط شخص رفقة خليلته وحجز مجموعة من المخدرات وماء الحياة

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 16:48 مداهمة منزل بتيزنيت تسفر عن ضبط شخص رفقة خليلته وحجز مجموعة من المخدرات وماء الحياة | مجتمع
مداهمة منزل بتيزنيت تسفر عن ضبط شخص رفقة خليلته وحجز مجموعة من المخدرات وماء الحياة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت أوقفت مساء أمس شخصا رفقة خليلته داخل منزل بحي ''دو تركا'' وذلك إثر عملية مداهمة بعد شكوك حول ممارستهما للفساد وبيع المخدرات

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت أوقفت مساء أمس شخصا رفقة خليلته داخل منزل بحي ''دو تركا'' وذلك إثر عملية مداهمة بعد شكوك حول ممارستهما للفساد وبيع المخدرات وتقطير ماء الحياة.

وأكدت المصادر ل''شوف تيفي''، أن عملية توقيف المشتبه بهما جاءت بعد عملية رصد وتتبع إثر توصل عناصر الأمن بإخبارية تفيد بوجود شخصين (رجل و إمرأة) داخل منزل واستغلاله لممارسة الفساد وترويج المخدرات والمسكرات.

وأضافت ذات المصادر، أنه بناء على الإخبارية انتقلت عناصر الأمن لعين المكان وأخضعت المنزل المشكوك فيه للمراقبة لبضع ساعات قبل أن تقدم على مداهمته بأمر من النيابة العامة، وتم توقيف شخص رفقة سيدة، تبين فيما بعد أنها خليلته.

وأسفرت هذه العملية عن حجز كمية من ” الماحيا ” المعدة للبيع و مجموعة من الأدوات المستعملة في التقطير .

هذا و جرى اقتياد الموقوفين نحو مركز المنطقة الإقليمية للأمن لإخضاعهما للحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيق و البحث معهما لتقديمهما أمام وكيل الملك لمواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت توقيف شخص رفقة خليلته مداهمة منزل تهمة الفساد ترويج المخدرات الماحيا

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