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الفيلم القصير الممنوع ''في الوحل'' يثير ضجــة كبرى بعد تجريد البطلة من ملابسها

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 16:38 الفيلم القصير الممنوع في الوحل يثير ضجــة كبرى بعد تجريد البطلة من ملابسها | ثقافة و فنون
الفيلم القصير الممنوع ''في الوحل'' يثير ضجــة كبرى بعد تجريد البطلة من ملابسها
أخيرا تم الإفراج عن الفيلم القصير الاسباني '' في الوحل ''(10 دقائق) من إخراج بابلو . س. باستور، بعد مشاركاته في العديد من المهرجانات الدولية.

'' شوف تيفي '' : عبدالله الساورة

أخيرا تم الإفراج عن الفيلم القصير الاسباني '' في الوحل ''(10 دقائق) من إخراج بابلو . س. باستور، بعد مشاركاته في العديد من المهرجانات الدولية.

فيلم ظل ممنوعا من العرض لمدة ما يقارب ثلاث سنوات. تجربة برؤى سينمائية مختلفة لسينما الرعب حيث تجد بطلة الفيلم طيلة الفيلم نفسها بعد الاستيقاظ مرمية بأوحال الغابة الكثيفة عارية تماما. محاولة الهروب من قبضة صياد ببندقيته يحاول قتلها.

طيلة أطوار الفيلم تبقى الممثلة الاسبانية الشابة ماريا فوركي عارية حاول المخرج الابتعاد عن اللقطات الحسية للجسد وتناول موضوع الخوف برؤية مغايرة تعكس طبيعة التجربة الإنسانية لبطلة الفيلم. هروب ومطاردة وخوف جزع.. ينحو الفيلم الإتجاه النفسي في رصد درجات الخوف عند الكائن البشري في مواجهة المخاطر وفي مواجهة التهديد والعنف والاغتصاب الذي يلاقيه. في هذا الفيلم القصير يطرح سؤال أساسي حينما يتحول الإنسان إلى طريدة قابلة للصيد.. ما إحساسه؟ وكيف يواجه الأمر؟ و ما هو شعور الخوف الذي يجتاحه وهو مهدد بالموت؟.. يسبر الفيلم أغوار النفس البشرية الهاربة من الموت والاغتصاب والعنف وتحاول البطلة بذكاء البحث عن مخرج لها في وضعيات صعبة وشائكة.

يعكس الفيلم رؤية جديدة للرعب والبقاء على قيد الحياة مع تأثيرات واضحة مثل أفلام شهيرة '' مذبحة تكساس'' ، ''الشيطان الميت ''أو ''أنا أبصق على قبرك''.. عشر دقائق كافية لتصنع فيلما يلقى ترحيبا على المستوى الجماهيري والنقدي معا لفكرته العميقة وطريقة الإخراج وروعة الأداء للممثلة الشابة ماريا فوركي.

 

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شـــوف تيفي المغرب فيلم اسباني ممنوع

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