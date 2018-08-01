 بنـــكيران : ''دنيــا بـاطمة شوهــات المغاربة بعدما أساءت إلى الأيتام والأطفال المتخلى عنهم وسأتابعها قضائيـا'' ﻿
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بنـــكيران : ''دنيــا بـاطمة شوهــات المغاربة بعدما أساءت إلى الأيتام والأطفال المتخلى عنهم وسأتابعها قضائيـا''

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 16:26 بنـــكيران : دنيــا بـاطمة شوهــات المغاربة بعدما أساءت إلى الأيتام والأطفال المتخلى عنهم وسأتابعها قضائيـا | ثقافة و فنون
بنـــكيران : ''دنيــا بـاطمة شوهــات المغاربة بعدما أساءت إلى الأيتام والأطفال المتخلى عنهم وسأتابعها قضائيـا''
أكـــد ''المهــدي بنكيـران'' مـؤسس جمعية ''محبي الملك'' في مكالمة هاتفيــة خــص بها ''شوف تيفي''، أن ''دنيــا باطمة'' أساءت إليه مــرة أخرى كما أساءت إلى كل الأطفال المتخلى عنهم لما وصفته بــ ''الملقــط''

شوف تيفي:

أكـــد ''المهــدي بنكيـران'' مـؤسس جمعية ''محبي الملك'' في مكالمة هاتفيــة خــص بها ''شوف تيفي''، أن ''دنيــا باطمة'' أساءت إليه مــرة أخرى كما أساءت إلى كل الأطفال المتخلى عنهم لما وصفته بــ ''الملقــط'' و ''اللي معارفش تا والديه...''.

وأضــــاف ''بنكيــران'' في تصريحه لـ''شوف تيفي'' قائلا : ''أنا هضرت عامة انطلاقا من مما أراه في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وهذا حق أي واحد يعبر ، فإذا بي أفاجأ أن دنيا باطما كتقصدني عبر حسابها فالسناب شات وسبات لي الوالدين ديالي اللي أنا معرفتهومش لحد الآن وهذا معمروا كان عائق فحياتي لأنني أنا تقاسمت مع خوتي المغاربة قصة حياتي ومشي أنا الأول أو الثاني ...''

واستـــرسل ذات المتحدث بالقــول : ''سأتابعها قانونيا لأنها تجاوزت الحدود وكتهددني بمؤسسات كبيرة فالدولة وهذا ليس من حق أي مواطن مغربي يستعين ببعض المؤسسات باش يضر بأي مواطن آخر وصاحب الجلالة ضد هاذ القضية هذي وسبق وقال سيدنا كيف الفلاح كيف المهندس كيف الميلياردير الكل سواسية أمام القانون وباطمة كتبقى بحالها بحال أي مواطنة خاصها تحتارم راسها وتحتارم المغاربة كاملين...''

وأشــــار ''المهدي بنكيران'' أن ''دنيا باطمة'' تستعمل بعض الأساليب ''الغير أخلاقية والشعب المغربي مبقاش كيقول عليها فنانة وولات من الناس اللي كيشوهو السمعة المغربية سواء من الناحية الفنية أو مع الشعب المغربي الذي ساندها منذ البداية...''وزاد ''أنا تسببت لي في جرح عميــق من خلال ما وصفتني به...''

واستطــــرد نفس المتحدث ''اذا كانت باطمة أساءت لي على أساس أنني ابن الخيرية فــهذه الإساءة لكل الأطفال المتخلى عنهم بالمملكة المغربية علما أن الراعي الرسمي لهم هو الملك محمد السادس ويخصهم بعناية خــاصة ويجب على كل الجمعيات الحقوقية المهتمة برعاية الأطفال المتخلى عنهم والأيتام المغاربة متابعتها على إساءتها المتكررة لشعور المغاربة والمسلمين...''.

واختتــــم ''المهدي بنكيران'' المشهور بنشر صور الأسرة العلوية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بالتأكيــد على متابعة ''دنيـا باطمة'' قضائيا واتخاذ كل الاجراءات القانونية معها باعتماد وسائل اثبات مادية وتعزيز شكايته بصور وفيديوهات سبق ونشرتهم باطمة تتهمه بـ ''الملقط'' و ''منعدم الأصــول'' وهو ما تسبب له في أضرار نفسية اضطر معها اللجوء إلى الطب النفسي خلال اليومين الأخيرين، على حد قوله.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بنكيران المهدي دنيا باطما القضاء القانون الفن

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