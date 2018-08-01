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عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 14:27 عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق
عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎
مازالت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي الداخلة وبوجدور، تسجل العديد من الحوادث الخطيرة، و تحصد الأرواح ،آخرها حادثة سير خطيرة وقعت ظهر اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين منطقة تاورطة

 شــوف تـيفـي: يـحـيـى الـغليـــظ

مازالت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي الداخلة وبوجدور، تسجل العديد من الحوادث الخطيرة، و تحصد الأرواح ،آخرها حادثة سير خطيرة وقعت ظهر اليوم السبت، بالطريق الرابطة بين منطقة تاورطة والداخلة.

ووفق مصادر "شــوف تيــفـي"، فإن هذه الحادثة ناتجة عن انقلاب سيارة رباعية الدفع بالطريق المذكورة، بعدما فقد السائق السيطرة على السيارة؛ ما أدى إلى مصرع السائق وشخص آخر كان برفقته على متن السيارة.

إلى ذالك، فور علمها حلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمت معاينة مكان الحادثة، بينما تم نقل جثت الهالكين إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسن الثاني بالداخلة.

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