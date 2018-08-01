وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية ﻿

أدانت وزارة الصحة السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، التي تصدر عن بعض مرتفقي المرضى والمصابين، من اعتداءات على مهنيي الصحة، الأطباء والممرضين والعاملين وكذا تخريب الآليات البيوطبية وتهشيم مرافق

شوف تيفي:

أدانت وزارة الصحة السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، التي تصدر عن بعض مرتفقي المرضى والمصابين، من اعتداءات على مهنيي الصحة، الأطباء والممرضين والعاملين وكذا تخريب الآليات البيوطبية وتهشيم مرافق المؤسسات الصحية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه التصرفات اللامسؤولة يترتب عنها إصابات متفاوتة الخطورة لدى مهنيي الصحية ، كما يخلق جوا من الرعب والفزع لدى المرضى خاصة بأقسام الإنعاش والمستعجلات.

وأشار البلاغ إلى ما عرفه مستشفى محمد الخامس بالجديدة مساء أمس الخميس 09 غشت، " حيث تهجم ثلاث أشخاص من عائلة المسماة (ف.ك) البالغة من العمر 16 سنة، إثر قبولها بمصلحة المستعجلات في حالة فقدان وعي، تبين بعد الكشف البيولوجي والإشعاعي (سكانير) أن حالتها مستقرة وتم توجيهها إلى مصلحة الإنعاش من أجل تتمة بقية الفحوصات، فإذا بأفراد من عائلة المريضة يتهجمون على مصلحة المستعجلات وقت الزيارة عن طريق إتلاف نافذتها والاعتداء على الموظفين المداومين، مما تطلب تدخل حراس الأمن لتهدئة هؤلاء المتهجمين".

وأعلنت الوزارة في بلاغها " أنه في إطار مؤازرتها للأطر الصحية والعاملين بالمؤسسات الصحية ضحايا هذه الاعتداءات السافرة، اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال".

وأكدت في ذات البلاغ " أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، وأن لا تسامح، ولا تساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب".

وسجلت الوزارة "تكرار الهجومات على المؤسسات الصحية والعاملين بها، تدعو الجهات الوصية إلى حماية مؤسسات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإفساد ، وحماية مهنيي الصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم ، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، وبالتالي ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومي".