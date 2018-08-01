 وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق

عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم إرهابي على كنيسة شمال القاهرة | دولي

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم ''إرهابي'' على كنيسة شمال القاهرة

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية | بوليتيك

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن

أكادير تلبس ثوب الكوميدية الساخرة بعروض تجمع بين الإبداع والفرجة بمهرجان juste pour rire | ثقافة و فنون

أكادير تلبس ثوب الكوميدية الساخرة بعروض تجمع بين الإبداع والفرجة بمهرجان juste pour rire

عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه | دولي

عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة

مسيرة احتجاجية لبائعي المواشي بتطوان احتجاجا على قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات | مجتمع

مسيرة احتجاجية لبائعي المواشي بتطوان احتجاجا على قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات

طلاق أشــهر كوبل شــارك في برنامج لالة لعروسة | مجتمع

طلاق أشــهر كوبل شــارك في برنامج لالة لعروسة

فيديو صادم.. حاج وجد نفسه عاريا بعدما حاول فتح باب الكعبة | مجتمع

فيديو صادم.. حاج وجد نفسه عاريا بعدما حاول فتح باب الكعبة

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء | حوادث و حقوق

سائق حافلة يفقد بصره بسبب اعتداء داخل الحافلة‎ بالبيضاء

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 14:09 وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية | بوليتيك
وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية
أدانت وزارة الصحة السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، التي تصدر عن بعض مرتفقي المرضى والمصابين، من اعتداءات على مهنيي الصحة، الأطباء والممرضين والعاملين وكذا تخريب الآليات البيوطبية وتهشيم مرافق

شوف تيفي:

أدانت وزارة الصحة السلوكات والتصرفات اللامسؤولة، التي تصدر عن بعض مرتفقي المرضى والمصابين، من اعتداءات على مهنيي الصحة، الأطباء والممرضين والعاملين وكذا تخريب الآليات البيوطبية وتهشيم مرافق المؤسسات الصحية.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، أن هذه التصرفات اللامسؤولة يترتب عنها إصابات متفاوتة الخطورة لدى مهنيي الصحية ، كما يخلق جوا من الرعب والفزع لدى المرضى خاصة بأقسام الإنعاش والمستعجلات.

وأشار البلاغ إلى ما عرفه مستشفى محمد الخامس بالجديدة مساء أمس الخميس 09 غشت، " حيث تهجم ثلاث أشخاص من عائلة المسماة (ف.ك) البالغة من العمر 16 سنة، إثر قبولها بمصلحة المستعجلات في حالة فقدان وعي، تبين بعد الكشف البيولوجي والإشعاعي (سكانير) أن حالتها مستقرة وتم توجيهها إلى مصلحة الإنعاش من أجل تتمة بقية الفحوصات، فإذا بأفراد من عائلة المريضة يتهجمون على مصلحة المستعجلات وقت الزيارة عن طريق إتلاف نافذتها والاعتداء على الموظفين المداومين، مما تطلب تدخل حراس الأمن لتهدئة هؤلاء المتهجمين".

وأعلنت الوزارة في بلاغها " أنه في إطار مؤازرتها للأطر الصحية والعاملين بالمؤسسات الصحية ضحايا هذه الاعتداءات السافرة، اتخذت إجراءات مسطرية لمتابعة مقترفي هذه الأفعال".

وأكدت في ذات البلاغ " أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، وأن لا تسامح، ولا تساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب".

وسجلت الوزارة "تكرار الهجومات على المؤسسات الصحية والعاملين بها، تدعو الجهات الوصية إلى حماية مؤسسات الدولة مما تتعرض له من تخريب وإفساد ، وحماية مهنيي الصحة، أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، وتوفير ظروف الأمن والسلامة لهم ، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم الإنسانية والنبيلة، وتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، وبالتالي ضمان السير العادي والآمن لهذا المرفق العمومي".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزارة الصحة الاعتداءات المتواصلة مهن الجهات الوصية توفير الأمن الحماية المؤسسات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير | بوليتيك

وزارة الصيد البحري تحذر المواطنين من صدفيات سامة بإمي ودار شمال أكادير

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم | بوليتيك

بنعتيق .. المغرب يتوفر على إمكانيات هامة من شأنها تشجيع مغاربة العالم على الاستثمار في بلدهم الأم

قــيادي تجمعي يقصف حامي الدين ويُــذكـره بأخلاقية احترام العهود | بوليتيك

قــيادي تجمعي يقصف حامي الدين ويُــذكـره بأخلاقية احترام العهود

هــــا المعقول ..فايسبوكيون يطالبون بإقالة اخشيشن من رئاسة الجهة ومحاسبته في تبذير 4300 مليار بعد واقعة ابنته كــنزة | بوليتيك

هــــا المعقول ..فايسبوكيون يطالبون بإقالة ''اخشيشن'' من رئاسة الجهة ومحاسبته في تبذير 4300 مليار بعد واقعة ابنته ''كــنزة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحرب شاعلة بيناتهم..بنكيران دخل طول وعرض فدنيا باطما و هي عــيراتو بالمثلية و وصفاتو باللقيط‎ | قنوات أخرى
منذ 17 دقيقة

الحرب شاعلة بيناتهم..بنكيران دخل طول وعرض فدنيا باطما و هي عــيراتو بالمثلية و وصفاتو باللقيط‎

أكــبر حولي ديال عيد الأضحــى ب6000 درهــم | بــووز

أكــبر حولي ديال عيد الأضحــى ب6000 درهــم

كــساب يوجه نصائح هامة للمغاربة قبل عيد الأضحــى | بــووز

كــساب يوجه نصائح هامة للمغاربة قبل عيد الأضحــى

بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر..تصريحات صــادمة للجالية المغربية.. آخر مرة نرجعو لبلادنا | بــووز

بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر..تصريحات صــادمة للجالية المغربية.. آخر مرة نرجعو لبلادنا

﻿

آخر المستجدات

عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎ | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

عـــــــاجل.. مصرع شابين في حادثة سير خطيرة بالداخلة‎

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم إرهابي على كنيسة شمال القاهرة | دولي

عــاجل:انتــحاري يفجر نفسه لحظة إحباط هجوم ''إرهابي'' على كنيسة شمال القاهرة

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن والحماية بالمؤسسات الصحية | بوليتيك

وزارة الصحة تدين الاعتداءات المتواصلة على مهنيي الصحة وتدعو الجهات الوصية إلى توفير الأمن

أكادير تلبس ثوب الكوميدية الساخرة بعروض تجمع بين الإبداع والفرجة بمهرجان juste pour rire | ثقافة و فنون

أكادير تلبس ثوب الكوميدية الساخرة بعروض تجمع بين الإبداع والفرجة بمهرجان juste pour rire

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.