أكادير تلبس ثوب الكوميدية الساخرة بعروض تجمع بين الإبداع والفرجة بمهرجان juste pour rire ﻿

أعطيت ليلة أمس انطلاقة المهرجان الدولي للضحك ''juste pour rire'' بمدينة أكادير في دورته الثانية والتي تأتي مختلفة عن الدورة الأولى ببرمجة فنية متميزة تجمع ما هو محلي ووطني ودولي.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أعطيت ليلة أمس انطلاقة المهرجان الدولي للضحك "juste pour rire" بمدينة أكادير في دورته الثانية والتي تأتي مختلفة عن الدورة الأولى ببرمجة فنية متميزة تجمع ما هو محلي ووطني ودولي.

وافتتحت فرقة "أيت تكمي" التي تضم ألمع نجوم الكوميديا الأمازيغية أولى العروض، بتقديمها لعرض ساخر دام ساعتين من الزمن، سافرت به المجموعة التي يترأسها الفنان "رشيد أسلال" بجمهور المدينة وزوارها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الهزل الممزوج برسائل سياسية، تجسد أوضاع المدينة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في قالب فكاهي مرح.

وتهدف هذه التظاهرة الفنية المنظمة من طرف جمعية "juste pour rire" إلى التعريف بالفكاهة الأمازيغية والمغربية وخلق متنفس لساكنة المدينة وزوارها، وتكسير الروتين السنوي الذي تعرفه المدينة بخلق فضاء للمرح والتسلية، وتنشيط العرض السياحي والثقافي بأكادير بالاعتماد على نمط جديد في التظاهرات الفنية التي تحتضنها المدينة على طول السنة، والخروج من النمطية والاجترار والتقليد الذي يسقط فيه مجموعة من المشرفين على المهرجانات، وهو ما أخذته بعين الاعتبار "juste pour rire" الراعي الرسمي لهذا المهرجان من خلال توفيرها لعروض جد متنوعة، تعكس مختلف توجهات المواطنين، وتبلور الغنى والزخم الفكري والتعدد الثقافي والهوياتي الذي يتميز به بلدنا وكسرته في عروض بثلاث لغات الأمازيغية والعربية والفرنسية.

ومن الناحية التنظيمية أضفى المهرجان على لوحاته الإشهارية والفنية طابعا دوليا بالاعتماد على تقنيات جد عالية على مستوى الخشبة والديكور واللوحات الإشهارية والفنية بقيادة طاقم شاب متخصص في هذا المجال، إذ أبهر الجمهور الحاضر بلوحات فنية تتماشى مع العروض المقدمة ومستوحاة من الطاقات الإبداعية للمدينة.

ويشارك في هذا المهرجان الذي يمتد على مدى أربعة أيام ثلة من الوجوه الكوميدية المشهورة أمثال "رشيد العلالي، إيكو، باسو، رشيد رفيق، سفيان نعوم، أسلال، سيكتور، هيثم مفتاح، الفتوحي..." وغيرهم من النجوم المعروفين على الصعيد الوطني والدولي.