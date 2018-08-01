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عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه''

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 13:57 عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه | دولي
عــاجل: أردوغــان يصعد ضد قرارات ترامب و يدعو الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه''
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومه السبت بـ''التهديدات'' الأميركية بشأن القس الأميركي المعتقل، التي أدت إلى تصعيد الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وساهمت في تراجع الليرة

 شـــوف تيفي:

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومه السبت بـ''التهديدات'' الأميركية بشأن القس الأميركي المعتقل، التي أدت إلى تصعيد الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي وساهمت في تراجع الليرة التركية بشكل سريع ،داعيا الشعب التركي تحويل العملات الأجنبية إلى الليرة التركيه....''.

وقال أردوغان أمام تجمع في مدينة أونيه المطلة على البحر الأسود ''من الخطأ التجرؤ ومحاولة إخضاع تركيا عبر إطلاق التهديدات من أجل قس''.

وأضاف ''أخاطب أولئك في أميركا مجددا: عار عليكم، عار عليكم. تستبدلون شريككم الاستراتيجي في الحلف الأطلسي بقس''.

و كانت وزارة التجارة التركية ذكرت أمس الجمعة إن الرسوم الإضافية التي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس فرضها على وارادات الصلب والألومنيوم من تركيا ''تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية''.

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الجمعة مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من منتجات الصلب والألومنيوم التركية في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب أردوغان قس أمريكا واشنطن خلاف

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