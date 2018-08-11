مسيرة احتجاجية لبائعي المواشي بتطوان احتجاجا على قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات ﻿

علمت شوف تيفي أن بائعي المواشي نظموا مسيرة احتجاجية صباح اليوم السبت انطلاقا من حي خندق زربوح بمدينة تطوان احتجاجا على قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن بائعي المواشي نظموا مسيرة احتجاجية صباح اليوم السبت انطلاقا من حي خندق زربوح بمدينة تطوان احتجاجا على قرار منع عرض أضاحي العيد للبيع بالكراجات.

وأضافت مصادرنا، أنه وأمام هذا الأمر، منحت قائدة حي خندق زربوح بمدينة تطوان بائعي المواشي مهلة 48 ساعة لإخلاء « الكراجات » والالتحاق بالمكان المخصص لبيع أضاحي العيد.

وكان بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك قد سبق أن كشف لـ "شوف تيفي"، الأسبوع الماضي، الجمعة 3 غشت، أنه : ''جرت العادة أن وزارة الداخلية كانت دائما تأمر المجالس البلدية في المدن بعدم الترخيص للمحلات في المدن لبيع الأغنام، ورغم ذلك استمرت الظاهرة، لكن هذه السنة هناك حزم في تطبيق هذا القانون لمنع إخضرار لحوم الأضاحي مرة أخرى''.