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طلاق أشــهر كوبل شــارك في برنامج لالة لعروسة

بتاريــخ : 11 غشت 2018 / 12:47 طلاق أشــهر كوبل شــارك في برنامج لالة لعروسة | مجتمع
طلاق أشــهر كوبل شــارك في برنامج لالة لعروسة
بعد مشاركتهما المثيرة في برنامج لالة العروسة الذي يبث عبر القناة الأولى، تأكد رسميا طلاق كوبل مدينة الخميسات « نسرين وخليل ».

شوف تيفي

 بعد مشاركتهما المثيرة في برنامج لالة العروسة الذي يبث عبر القناة الأولى، تأكد رسميا طلاق كوبل مدينة الخميسات « نسرين وخليل ».

وتأكدت الشكوك، بعدما حذفت نسرين جميع الصور التي كانت تجمعها بزوجها خليل عبر حسابها الخاص بتطبيق الإنستغرام، كما أزالت خاتم الزواج.

وعن أسباب طلاق الكوبل نسرين وخليل، ما تزال الأمور غامضة، حيث هناك من رجح أن تكون الأسباب شخصية، بينما البعض الآخر كشف أن الأسباب راجعة لحصول زوجها على أوراق الإقامة بألمانيا وانفصلا بعدها، نظرا لتوفر نسرين على الجنسية الألمانية، إلا أن نسرين فندت هذه الإشاعة.

 وكذب في وقت سابق زوج نسرين الأخبار التي كانت تؤكد طلاقهما قائلا « « بنادم كيبقا حاضيك بزاف اللهم تبعد ».

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